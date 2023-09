Lies of P, la recensione del soulslike che reinterpreta Le Avventure di Pinocchio

Abbiamo già detto molto, ma possiamo assicurarvi di non aver raccontato bugie finora. O forse sì? Continuate a leggere la nostra recensione di Lies of P per scoprire la verità.

Lies of P è un gioco straordinario , cominciamo da qui. Un progetto spuntato fuori dal nulla, realizzato da un team di sviluppo fondamentalmente sconosciuto, che da una parte si ispira a Le Avventure di Pinocchio, trasformando il romanzo di Collodi in una favola dark in stile Belle Epoque con risvolti asimoviani; dall'altra rende omaggio ai titoli di FromSoftware, replicandone numerosi elementi con una cura e un'attenzione maniacali.

È lei che ha risvegliato Pinocchio perché salvi la città dalla completa distruzione, affrontando non solo i burattini impazziti e il loro potente re, ma anche le altre fazioni umane che si contendono il martoriato territorio di Krat, ognuna con la speranza di poter debellare le piaghe che affliggono quella che fino a poco tempo prima si ergeva come una metropoli futuristica, talmente luminosa da fendere le tenebre di un futuro mai così incerto.

I personaggi del romanzo di Collodi rivivono in Lies of P, chiaramente in una versione alternativa e adeguata al contesto, strapiena di riferimenti al libro: dal Gatto e la Volpe all'automa Polendina, dal geniale imprenditore Lorenzini Venigni all'albero degli zecchini d'oro, passando naturalmente per quella che sarà il nostro punto di riferimento nel corso dell'avventura: Sophia, la bellissima dama dal tocco magico e dall'abito turchese.

"Pinocchio", ritrovato il suo creatore, scopre che i burattini hanno smesso improvvisamente di obbedire al Grande Patto, ovverosia una variante delle tre leggi della robotica a cui se ne aggiunge una quarta: le marionette non possono mentire. Il protagonista del gioco è l'unico automa a possedere questa capacità e ciò lo distingue da tutti gli altri, come avremo modo di scoprire nell'ambito di un percorso di crescita e trasformazione raccontato davvero molto bene.

Fra le strade piene di sangue e di cadaveri ci sono ancora manifesti informativi che mettono in guardia la popolazione dal terribile morbo pietrificante, non bastasse l'improvvisa e violenta ribellione degli automi , creati dal geniale Geppetto e frutto della scoperta dell'Ergo: una misteriosa essenza in grado di alimentare qualsiasi meccanismo, ma le cui origini sono avvolte da un terribile segreto.

Una farfalla turchese risveglia il protagonista di Lies of P: un burattino indistinguibile da un essere umano , non fosse per il braccio sinistro che rivela la sua natura artificiale. Uscito dal vagone abbandonato in cui giaceva, si rende conto che la città di Krat è assediata da suoi simili; certo modelli decisamente meno sofisticati, marionette di nome e di fatto, ma mosse da una furia omicida.

Struttura: le regole dei soulslike

Lies of P, le splendide architetture dell'Hotel Krat

Gli undici capitoli che compongono la campagna di Lies of P, la cui durata varia anche parecchio a seconda del numero di morti e della quantità di backtracking che dovremo affrontare, ma che immaginiamo difficilmente possa scendere al di sotto delle trenta ore, portano sullo schermo una struttura che si rifà a quelle che sono da sempre le colonne portanti del sottogenere soulslike.

I livelli sono lineari e presentano una grande abbondanza di barriere più o meno invisibili, dunque da questo punto di vista ci troviamo di fronte a un'interpretazione "di precedente generazione" del filone creato da FromSoftware, sebbene il design delle mappe si produca fin da subito in interessanti sviluppi verticali che ci vedranno spesso camminare sui tetti della città, con anche la presenza di quest opzionali che prevedono il ritrovamento e la consegna di oggetti.

Lies of P, il famoso ponte col cartello modificato

A scandire l'esplorazione ci sono gli Stargazer, dispositivi che è possibile attivare per ripristinare la salute, il filo della spada e le capsule curative, nonché per teletrasportarsi a piacimento presso l'Hotel Krat (unico luogo per quasi tutta la campagna in cui potremo accedere ai potenziamenti, nonché ai vari rivenditori di oggetti), ma che una volta accesi fanno naturalmente ricomparire tutti i nemici che abbiamo sconfitto, a eccezione di boss e mini-boss.

Come da tradizione, se si è in possesso di un'adeguata quantità di Ergo (che funge da valuta nel gioco e si ottiene uccidendo gli avversari o raccogliendo i cristalli) è sicuramente il caso di sfruttare gli Stargazer per tornare all'hotel e comprare qualche potenziamento, acquistare consumabili che riteniamo possano servirci e impiegare specifici materiali per il miglioramento delle armi che fanno parte dell'arsenale, nonché procurarci accessori che vadano a influire sulle statistiche di resistenza e capacità offensiva del personaggio.

Lies of P, le abilità potenziabili del protagonista

Ripercorrere di volta in volta le sale del lussuoso albergo si pone senza dubbio come una soluzione un po' legnosa e ripetitiva, ma gli sviluppatori hanno cercato di sfruttare questa meccanica anche per portare avanti la narrazione del gioco, attraverso l'interazione con le persone che in quell'hotel si sono rifugiate e che ci porteranno in diversi casi a compiere scelte non facili, che sfoceranno nei tre diversi finali disponibili.

Sempre nell'ottica dell'esplorazione non potevano mancare scale, ponti e cancelli che è possibile aprire e che collegano una sezione della mappa alle altre, consentendo dunque di prendere comode scorciatoie che condurranno verso la fase conclusiva di ogni capitolo, che immancabilmente vedremo culminare con un combattimento contro uno spettacolare quanto insidioso boss.

Lies of P, il protagonista giunge davanti all'entrata dell'Hotel Krat

Abbiamo parlato in apertura di "soulslike gentile" non a caso: a differenza di altri titoli, anche targati FromSoftware, che sembrano possedere una struttura disegnata appositamente per farci nominare il maggior numero possibile di santi e divinità, in Lies of P i checkpoint sono piazzati in maniera tale da minimizzare il fastidioso tragitto verso la stanza del boss di turno, ma non solo.

Potremo infatti approfittare di uno spettro che ci aiuterà durante queste impegnative battaglie, attirando spesso l'attenzione del nemico per consentirci di rifiatare o, meglio, di affondargli nella schiena la spada più grossa che abbiamo senza che se ne abbia troppo a male, distratto com'è. In caso di sconfitta, inoltre, ritroveremo il nostro comodo gruzzoletto di Ergo davanti alla porta, senza il rischio di perderlo per sempre.