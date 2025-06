Lies of P Overture è troppo difficile, ammette il team che anticipa cosa sarà modificato

Sorpresa o meno, il pubblico ha reagito molto bene alla cosa e in tanti sono tornati sulla versione Steam (e possiamo supporre anche su console, per le quali non abbiamo i dati), per poter affrontare il DLC. Alcuni di questi giocatori però potrebbero aver trovato questa espansione un po' troppo difficile : se è così anche per voi, sappiate che il team ha confermato che diminuirà la difficoltà.

Cosa sarà modificato in Lies of P Overture

Il Game Director Jiwon Choi ha confermato di aver ricevuto il feedback dei videogiocatori e ha svelato quali sono i piani per Lies of P Overture.

Il focus principale del team, secondo quanto indicato, è l'esperienza di combattimento, ovvero modificare una serie di aree che non sono esattamente come il team desiderava fossero. Inoltre, è stato confermato che la difficoltà delle battaglie sarà ridotta, ma non è qualcosa che può essere fatto immediatamente perché essendo esse il cuore di Lies of P sarà necessario fare un po' di test: in altre parole non è possibile per ora sapere qual è la data di uscita dell'aggiornamento.

Infine, Choi ha affermato che il team di sviluppo si sta prendendo il proprio tempo per migliorare il DLC e dare al pubblico una versione ottimizzata di Overture.

Ecco il trailer dell'espansione di Lies of P.