A sorpresa Lies of P Overture è disponibile da ora, ecco il nuovo trailer dell'espansione

Lies of P si è rivelato uno dei migliori souls-like degli ultimi anni e di conseguenza le aspettative per l'espansione Overture sono davvero altissime. La buona notizia è che per giocarci non dovrette attendere a lungo, anzi per nulla!

In occasione del Summer Game Fest, Neowiz ha mostrato un nuovo trailer del DLC e ha annunciato che sarà disponibile a partire da oggi. Su Steam è già possibile acquistare l'espansione al prezzo di 29,99 euro e presto dovrebbe essere arrivare anche su Xbox Store e PlayStation Store.