Lies of P riceverà due livelli di difficoltà aggiuntivi e modalità extra con un aggiornamento gratuito

Quest'estate uscirà l'espansione Overture di Lies of P , ma a quanto pare ci sono delle novità interessanti anche per coloro che non hanno intenzione di acquistare questo DLC o pensano di farlo solo in un secondo momento.

I dettagli sulle nuove aggiunte

Per la precisione, verranno introdotti i nuovi livelli di difficoltà "Butterfly's Guidance" e "Awakened Puppet". Stando alle informazioni fornite dal team di sviluppo, entrambi offrono una sfida più morbida di quella attuale. Quest'ultima non riceverà modifiche sostanziali, ma verrà rinominata "Legendary Stalker" e di fatto rappresenterà l'opzione "difficile" per chi incomincia Lies of P per la prima volta.

Abbiamo poi "Battle Memories", una modalità Boss Rush dove affronteremo di fila i boss del gioco e dell'espansione. Sarà possibile accedervi dall'Hotel Krat Stargazer dopo aver completato Lies of P almeno una volta. Questa sfida include cinque tier di difficoltà, con gli ultimi due che andranno sbloccati completando quelli precedenti.

Infine, verrà aggiunta la modalità "Death March", in cui ai giocatori verrà chiesto di sconfiggere tre boss di fila con un inventario ridotto di oggetti e cure. Sarà possibile perosnalizzare questa sfida, scegliendo l'ambientazione e quali boss affrontare. Anche in questo caso sono presenti cinque livelli di difficoltà.

Insomma, nel complesso parliamo di un aggiornamento piuttosto corposo e che sicuramente invoglierà tanti giocatori a tornare su Lies of P a prescindere dall'espansione Overture. Vi ricordiamo che entrambi sono in programma per quest'estate, con una data di uscita ancora da definire.