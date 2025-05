Stando ai dati raccolti da Circana e presentati dall'analista Mat Piscatella, le vendite di Xbox Series X|S hanno fatto segnare una crescita ad aprile negli USA: parliamo di un +8% su base annua ed era parecchio tempo che non accadeva con le console Microsoft.

Sembra che il mese scorso Xbox abbia addirittura superato Nintendo Switch in termini di unità vendute, e molti analisti pensano che il merito sia ovviamente del Game Pass e delle ultime aggiunte al catalogo, fra cui DOOM: The Dark Ages, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Blue Prince e Clair Obscur: Expedition 33.

D'altro canto, la piattaforma Nintendo si trova in una fase calante per via dell'ormai imminente lancio di Switch 2, mentre PS5 ad aprile ha fatto registrare un calo del 5% su base annua. Andando a guardare i modelli digital-only, Xbox Series S ha battuto PS5 Digital Edition 66% a 48%.

Piscatella ha tuttavia tenuto a sottolineare che la crescita di Xbox Series X|S si è verificata in una situazione in cui l'aumento di prezzo delle console non era ancora stato annunciato, dunque bisognerà vedere che impatto avrà questa mossa a partire dalle settimane successive.