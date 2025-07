Ormai è difficilissimo convincere un giocatore a cambiare piattaforma, per un analista

Per Mat Piscatella, analista di Circana, la compagnia che si occupa di rilevare i dati dell'industria dei videogiochi nord americana, siamo "ben oltre" il punto in cui le persone sono motivate a cambiare console per i titoli esclusivi ".

Storia di successo multipiattaforma

"Lo stiamo vedendo da circa un anno", ha detto Piscatella. "Ogni mese vedi spuntare un gioco che era sparito da un po'. E ti chiedi, come è successo? Beh, è uscito su un'altra piattaforma".

Forza Horizon 5 è un successo su tutte le piattaforme

"Le persone che oggi acquistano un sistema hardware lo fanno per l'ecosistema, per la loro lista di amici. Non si lasceranno convincere a cambiare console per le esclusive. Siamo ben oltre quel punto". Ha spiegato, aggiungendo: "Le persone sono attaccate ai loro sistemi. E portare loro i contenuti è l'unico modo per vincere. Ed è quello che stanno facendo tutti, tranne Nintendo che tende a fare le cose a modo suo. Anche loro potrebbero trarne vantaggio, ma ovviamente non lo faranno, non è il loro modus operandi".

Piscatella ritiene che in un mercato competitivo come quello attuale, andare dove si trovano i giocatori si stia rivelando essenziale. "Almeno negli Stati Uniti, i primi dieci giochi 'live service' assorbono metà di tutto il tempo di gioco ogni mese, e ogni altro gioco deve lottare per ciò che rimane. Quindi, portare quei contenuti dove si trovano le persone è l'unico modo per poter vincere in un ambiente come quello che stiamo vedendo in questo momento".

"Il fatto che Forza sia così forte... è fantastico. Questo fa ben sperare per la sua prossima iterazione, se uscirà 'day one' su tutti i sistemi. Ogni gioco che trova la sua strada verso più negozi ed ecosistemi... è così che si sopravvive e si vince".