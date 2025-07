Il nuovo Ghost Recon avrebbe abbandonato i motori grafici di Ubisoft, preferendo quello dei vecchi capitoli

Le novità di Henderson su Ghost Recon

Henderson, parlando durante il "Insider Gaming Weekly Podcast", ha affermato che il prossimo capitolo della serie di Ubisoft "tornerà alle proprie radici" e uno dei modi per farlo è stato di optare per una visuale in prima persona invece della terza persona scelta per gli ultimi titoli, come già confermalo dalla compagnia francese stessa.

Inoltre, Ubisoft pare aver scelto di passare all'Unreal Engine - come molti team di tutto il mondo - mettendo da parte il motore proprietario, l'AnvilNext 2.0 che è stato usato non solo per Breakpoint ma anche per giochi come Riders Republic, Rainbow Six Extraction, Assassin's Creed Valhalla, Mirage, Shadows, Skull and Bones e Immortals: Fenyx Rising.

Ecco l'intera dichiarazione di Tom Henderson, in traduzione: "Questo gioco utilizzerà Unreal Engine. Capiamoci, Ghost Recon è stato creato con Unreal Engine in passato, l'avevano messo da parte per usare Anvil e Snowdrop. Non so perché hanno preso questa decisione, non so se vogliono tornare allo stile dei vecchi titoli... forse? Ma per che abbiano scelto di usare l'Unreal Engine 5 questa voltra, il che è alquanto interessante".

Snowdrop è una ltro motore grafico interno di Ubisoft ed è stato usato per XDefiant, Star Wars: Outlaws ed è attualmente usato per il remake di Splinter Cell.