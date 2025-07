Ubisoft, Yves Guillemot e il concetto di proprietà applicato ai videogiochi

Si è parlato molto, negli ultimi giorni, del concetto di proprietà applicato ai videogiochi e di come la situazione sia cambiata nel corso degli anni, concedendo ai publisher il potere di interrompere un'esperienza e persino revocarne la licenza d'uso laddove mantenerla attiva non sia più conveniente per l'azienda.

"Nulla è eterno", ha detto il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, affrontando per la prima volta il tema della campagna Stop Killing Games ma in una maniera per molti versi cieca e sorda rispetto a quelle che sono effettivamente le richieste di chi ha sottoscritto la petizione: aggiornare i giochi perché possano essere utilizzati a prescindere dallo spegnimento dei server e non continuare a sostenere questi costi per puro spirito di servizio.

I videogiocatori della vecchia guardia ricordano bene come funzionavano le cose fino a qualche anno fa, quando acquistare un gioco significava effettivamente possederlo perché quel supporto, che si trattasse di una cartuccia o di un disco, poteva essere utilizzato sempre e comunque - a meno di non spaccarlo o graffiarlo - e nessuno si arrogava il diritto di "annullare" il nostro acquisto.

L'avvento delle console connesse a internet, con tutto ciò che ne consegue, ha però rivoluzionato il modo in cui si fruisce dei videogiochi fra aggiornamenti obbligatori a partire dal day one, always online e naturalmente tutta la categoria dei live service, nata dai semplici moduli multiplayer separati dalle esperienze principali.