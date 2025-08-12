0

Grok 4 gratis per tutti: la nuova mossa di Elon Musk per conquistare il mercato IA, come ottenerlo

Elon Musk ha pensato ad un'iniziativa per rendere la propria piattaforma IA, Grok, ancor più attraente: sarà gratis per tutti per un periodo di tempo limitato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/08/2025
Grok

Elon Musk ha annunciato che Grok 4, l'ultima versione del modello di intelligenza artificiale sviluppato da xAI, è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti nel mondo. La decisione fa parte della strategia della piattaforma per aumentare l'adozione dei propri strumenti IA e competere direttamente con rivali come OpenAI e Meta.

Grok 4 sfrutta la potenza dell'infrastruttura di elaborazione in espansione di xAI per offrire risposte rapide e performanti. Secondo l'azienda, ha ottenuto i migliori risultati in tutti i test di benchmarking IA, superando significativamente i modelli più recenti dei concorrenti, anche se alcune valutazioni indipendenti hanno messo in dubbio questi dati.

Limiti d'utilizzo molto generosi

Per un periodo limitato, tutti gli utenti potranno utilizzare Auto Mode, che indirizza automaticamente le richieste più complesse a Grok 4, oppure attivare manualmente la modalità Expert per avere sempre il modello all'opera. X ha spiegato che saranno previsti limiti di utilizzo generosi, così da permettere di esplorare il potenziale del sistema.

Elon Musk ha precisato, inoltre, che ogni utente potrà effettuare un numero limitato di query giornaliere gratuite. Per un accesso illimitato sarà invece necessario sottoscrivere un abbonamento X Premium o Grok. Oltre a Grok 4, la piattaforma sta ampliando la gamma di funzionalità AI gratuite, mettendo temporaneamente a disposizione di tutti anche "Imagine", il generatore di video da testo.

La strategia di Elon Musk

L'obiettivo è chiaro: incentivare gli utenti a passare ai piani a pagamento, così da sostenere i costi significativi legati allo sviluppo e alla gestione delle tecnologie AI di xAI. Sebbene Musk disponga di un enorme patrimonio personale, gran parte del suo capitale è vincolato nelle aziende, e la sostenibilità economica di questi progetti richiede flussi di entrate diretti.

Elon Musk
Elon Musk

La mossa si inserisce in un contesto competitivo sempre più acceso, con Musk determinato a posizionare Grok come alternativa di punta nel panorama IA. Staremo a vedere quale sarà la reale risposta dell'utenza all'iniziativa messa in atto dallo stesso Elon Musk.

#Tecnologia
Segnalazione Errore
