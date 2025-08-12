Grok 4 gratis per tutti: la nuova mossa di Elon Musk per conquistare il mercato IA, come ottenerlo

Elon Musk ha annunciato che Grok 4, l'ultima versione del modello di intelligenza artificiale sviluppato da xAI, è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti nel mondo. La decisione fa parte della strategia della piattaforma per aumentare l'adozione dei propri strumenti IA e competere direttamente con rivali come OpenAI e Meta.

Grok 4 sfrutta la potenza dell'infrastruttura di elaborazione in espansione di xAI per offrire risposte rapide e performanti. Secondo l'azienda, ha ottenuto i migliori risultati in tutti i test di benchmarking IA, superando significativamente i modelli più recenti dei concorrenti, anche se alcune valutazioni indipendenti hanno messo in dubbio questi dati.