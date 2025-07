X lancia “Imagine” e "Valentine": un nuovo generatore di video tramite IA e un altro compagno virtuale

L'annuncio dell'introduzione di "Imagine" arriva direttamente da Elon Musk, proprietario di X e fondatore di xAI, che ha confermato l'integrazione della tecnologia sviluppata da Hotshot, una startup acquisita lo scorso marzo specializzata in modelli IA per la creazione di video e GIF a partire da prompt testuali.

Imagine unirà le funzionalità di Hotshot al motore AI Grok, già in uso su X, permettendo agli utenti di creare video virali in modo semplice e rapido partendo da un testo o da un comando vocale. Questo avvicina X a concorrenti come Google, che con il modello Veo ha già fatto parlare di sé per la potenza del suo generatore video AI.