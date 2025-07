La durata del Pokémon Presents di domani è stata svelata: è tra i più lunghi

Come già saprete, in data 22 luglio 2025 (domani, al momento della scrittura) andrà in onda il Pokémon Presents , precisamente alle 15:00 ora italiana, con la diretta che sarà pronta alle 14:00 per il conto alla rovescia.

Le durate degli altri Pokémon Presents

L'informazione è stata condivisa in inglese da Joe Merrick, capo del sito Serebii, dedicato al mondo Pokémon. 24 minuti potrebbe non sembrare moltissimo in valore assoluto e rispetto alle presentazioni più massicce di periodi come la Gamescom e il (non) E3 di giugno, ma si tratta in realtà di una durata significativa rispetto alle altre presentazioni. Dal 2020 a oggi, sarebbe il quarta Presents più lungo di sempre.

Merrick svela infatti la lista delle presentazioni e la rispettiva durata, mostrando come la più lunga è stata quella di agosto 2023 (ben 34 minuti), seguita da quella di agosto 2021 (27 minuti) e quella di febbraio 2023 (25 minuti).

Tra le presentazioni più brevi vi sono l'originale di giugno 2020 (10 minuti), seguita da quella di febbraio 2024 (quasi 13 minuti) e infine quella di febbraio 2022 (14 minuti). In linea di massima, le presentazioni estive durano un po' di più, quindi non stupisce che quella di luglio 2025 non sia brevissima.

Non sappiamo cosa sarà mostrato durante questi 24 minuti, ma possiamo supporre che ci sarà spazio per Leggende Pokémon Z-A, così come i classici aggiornamenti per i giochi mobile come Unite, GO e GCC Pokémon Pocket. Riteniamo difficile invece che ci sia modo di vedere la decima generazione.

Ricordiamo anche che Leggende Pokémon: Z-A sarà giocabile alla Gamescom 2025, insieme ad altri titoli.