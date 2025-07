Nintendo lavora a un gioco di ruolo strategico per Switch 2: di quale saga si tratta?

Nintendo Switch 2 in questo momento sta puntando alquanto sui port dei videogiochi per la precedente versione della piattaforma di Nintendo, con poche esclusive vere e proprie (anche se Mario Kart World e Donkey Kong Bananza probabilmente basteranno per un po' di tempo a molti), ma nel corso del tempo il catalogo della grande N si riempirà di titoli pensati unicamente per Nintendo Switch 2.

Il nuovo gioco di Nintendo Switch 2

L'informazione viene da Takeshi Maruyama, che per quattro mesi ha lavorato a contratto presso Nintendo come modellatore di personaggi 3D.

La pagina LinkedIn di Takeshi Maruyama

Tramite LinkedIn, Maruyama ha segnalato di aver lavorato a un "seguito di un gioco di ruolo tattico per Nintendo su Switch 2." Ovviamente non viene precisato quale videogioco, ma ci sono varie possibilità visto che parliamo di una IP della casa di Kyoto.

Ovviamente è facile pensare a Fire Emblem e Advance Wars, due amati e attivi franchise di Nintendo che sicuramente avrebbero spazio per tornare alla ribalta su Nintendo Switch 2. Certo, entrambi i titoli vengono realizzati da Intelligen Systems, mentre Nintendo è solamente l'editore: non è però impossibile, considerando che Maruyama ha lavorato sul progetto per pochi mesi, che Nintendo abbia radunato una squadra per supportare lo sviluppo per un periodo di tempo limitato.

C'è poi da considerare una dettaglio: la descrizione parla di "seguito", ma non crediamo che si debba dare per scontato che sia letteralmente un seguito diretto di un gioco, quanto più il nuovo capitolo della serie, come spesso accade con titoli come Fire Emblem. In ogni caso, non ci resta che attendere e vedere cosa sarà annunciato da Nintendo nei prossimi mesi.

Ricordiamo infine che Nintendo Switch 1 e 2 andranno offline la prossima settimana per manutenzione: vediamo data e orario.