Nintendo Switch 2 contro Steam Deck nel confronto definitivo di Digital Foundry

Digital Foundry ha realizzato un confronto fra Nintendo Switch 2 e Steam Deck votato a far luce su quale dei due handheld offra l'esperienza migliore sul piano delle prestazioni, della qualità visiva, dell'autonomia e non solo. Chi ne esce vincitore?

La questione delle performance è stata ovviamente valutata andando a confrontare la resa di diversi giochi: da Hogwarts Legacy, che su Steam Deck può contare sugli asset della versione PC e su di una maggiore flessibilità ma che vanta un frame rate molto stabile su Switch 2; a Yakuza 0, che raggiunge i 60 fps su entrambe le macchine ma con una risoluzione maggiore sulla console Nintendo.

È però nella modalità docked che Nintendo Switch 2 supera spesso Steam Deck, riuscendo a portare sullo schermo del televisore una nitidezza maggiore e prestazioni leggermente migliori, a dimostrazione di come la piattaforma ibrida sia stata ottimizzata proprio per un utilizzo del genere, che su Steam Deck si pone invece come un'opzione secondaria.

Certo, lo schermo di Steam Deck OLED risulta superiore sotto ogni aspetto a quello di Nintendo Switch 2, con neri perfetti, luminosità fino a 1000 nits e un'ottima reattività, mentre come sappiamo l'LCD scelto per la console giapponese vanta specifiche non propriamente convincenti, pur supportando frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz con VRR.