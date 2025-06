Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2 a confronto con Steam Deck in un video

Stando alle analisi dello youtuber, il GDR di CD Projekt RED su Nintendo Switch 2 gira a 1080p in modalità docked con valori di risoluzione nativa differenti in base alla modalità grafica. Con il preset Quality a 30 fps usa il DLSS per arrivare al Full HD partendo da una media di 720 - 635p, mentre in quella Performance a 40 fps si parte dai 635 - 540p. A confronto Steam Deck (con i settaggi personalizzati ad hoc per il dispositivo) in docked raggiunge i 1080p a 30 fps usando l'FSR 3 partendo da una risoluzione di partenza di 540p.

I risultati in modalità portatile

Anche in modalità portatile il gioco su Nintendo Switch 2 offre una risoluzione di 1080p a 30 o 40 fps utilizzando il DLSS. Con il preset Quality si parte da una base di 635 - 504p, mentre con quello performance da 540 - 480p. Steam Deck al contrario per arrivare ai 720p a 40 fps si avvale dell'FSR 3 partendo da una base di 423p.

Oltre ai vantaggi in termini di risoluzione, per ElAnalistaDeBits la versione Nintendo Switch 2 di Cyberpunk 2077 in generale offre prestazioni migliori e più stabili, un sistema di illuminazione più curato e impostazioni grafiche più alte per quanto riguarda texture, filtro anisotropico, densità degli NPC e draw distance. Steam Deck è in vantaggio per quanto riguarda i tempi di caricamento e ombre.

Lo youtuber afferma che il DLSS in questo caso fa una grossa differenza e fa i complimenti a CD Projekt RED per quello che considera una delle migliori conversioni mai viste negli ultimi anni. Insomma, a suo avviso Cyberpunk 2077 "gira sorprendentemente bene" su Nintendo Switch 2, questa volta per davvero però!