Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One va "sorprendentemente bene", dice CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 sembra convincente anche sulle piattaforme current gen come PS4 e Xbox One, con performance sorprendentemente buone anche secondo la valutazione di CD Projekt RED, che evidentemente non si aspettava di riuscire a farlo funzionare in maniera ottimale.

D'altra parte, ne abbiamo avuto prova con i recenti gameplay pubblicati dalla compagnia: l'ultimo Night City Wire ha mostrato nuove sezioni di Cyberpunk 2077 su Xbox One X e Xbox Series X in retrocompatibilità, con successivamente un nuovo video gameplay incentrato invece sulla versione PS4 Pro e PS5 in retrocompatibilità.

È vero che le performance, la risoluzione e la complessità grafica è sembrata soddisfacente, ma c'è da dire che entrambe le prove si sono concentrate soprattutto sulle cosiddette "mid-gen", ovvero PS4 Pro e Xbox One X, resta da vedere come si comporterà sul lungo termine in sessioni prolungate e diverse situazioni su PS4 e Xbox One.

In ogni caso, il CEO della compagnia, Adam Kiciński, si è detto molto soddisfatto e fiducioso di quanto raggiunto anche sulle piattaforme più vecchie, ovviamente in attesa di vedere poi l'upgrade per PS5 e Xbox Series X|S previsto per il 2021.

Secondo Kiciński, non c'è da preoccuparsi per le versioni PS4 e Xbox One: "PS4 va ancora molto bene, abbiamo inoltre avuto quelle tre settimane extra e siamo riusciti ad ottenere molto in quell'ultimo periodo di sviluppo", ha spiegato il CEO di CD Projekt RED, che ha concluso, parlando anche di Xbox One: "Siamo convinti che il gioco funzioni molto bene su ogni piattaforma. Ovviamente, questo sarà anche in base alle capacità di ogni singola console".