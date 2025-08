Cyberpunk 2077 supporta FSR 4 su PC, ecco le schede AMD compatibili

FSR 4 richiede hardware specifico per poter funzionare, ed è per questo che si tratta di una funzionalità esclusiva delle AMD RX 9000 , sebbene in alcuni casi sia possibile forzarne l'attivazione su GPU RDNA 3 ma con molti compromessi.

Come già riportato, la FidelityFX Super Resolution 4 è disponibile sulle AMD RX 9070 XT, AMD RX 9070 e AMD RX 9060 XT : se possedete una di queste schede video, potrete selezionare l'opzione FSR 4 in luogo di FSR 3 e godere di un upscaling sostanzialmente migliore.

La compatibilità si espande

In arrivo anche in Monster Hunter Wilds, la tecnologia FSR 4 si trova in una fase di espansione, con AMD che sta lavorando per implementarla nel maggior numero di giochi possibile, sebbene la concorrenza di NVIDIA sia sempre lì.

In questo caso, i driver Adrenalin 25.8.1 introducono il supporto a FSR 4 anche in Wuchang: Fallen Feathers, Mafia: Terra Madre, Arena Breakout: Infinite, Game of Thrones: Kingsroad, Wreckfest 2 e Lies of P.