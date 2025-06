L'upscaling FSR 4 gira su GPU RDNA 3: più qualità ma con meno FPS

Si tratta di un test interessante poiché FSR 4 di AMD è esclusivo per le nuove GPU Radeon RX 9000 RDNA 4 a causa di modifiche architetturali sul lato AI/ML. Con questi nuovi test, sembra che anche gli utenti di Radeon RX 7000 RDNA 3 possano sfruttare FSR 4 per una maggiore fedeltà visiva e, in alcuni casi, anche un incremento di FPS.

I test di FSR 4 su RDNA 3

L'utente, Virtual-Cobbler-9930, sul subreddit di Radeon, ha pubblicato un lungo thread sui suoi recenti test di FSR 4 in esecuzione su una GPU Radeon RX 7900 XTX. I test sono stati condotti su tre titoli: Cyberpunk 2077, Oblivion Remastered e Marvel's Rivals. La piattaforma principale è stata Linux, ma l'utente ha anche condiviso alcune informazioni sulle prestazioni per la versione Windows. Per aggiungere FSR 4, è stato utilizzato Optiscaler per iniettare le DLL su FSR 3.1, mentre la generazione di frame è stata disabilitata.

Partendo dai test di Cyberpunk 2077 in 4K, l'utente è riuscito a ottenere una media di 56,28 FPS con FSR 4 abilitato contro 85,06 FPS con FSR 3.1. Il preset di qualità è stato utilizzato in entrambi i casi, e sembra che FSR 4 funzionasse effettivamente, poiché l'immagine prodotta era di qualità superiore rispetto all'implementazione di FSR 3.1. Rispetto al 4K nativo, FSR 4 in modalità Qualità può offrire FPS più elevati. L'upscaling può portare anche a una migliore qualità dell'immagine rispetto al rendering nativo.

Sebbene non siano stati inclusi benchmark sulla generazione di frame, l'utente riferisce che può essere abilitata per FPS ancora più elevati, e l'utilizzo di un metodo di upscaling inferiore produrrà comunque una migliore qualità dell'immagine rispetto a FSR 3.1, quindi, a suo parere, la perdita di prestazioni ne vale la pena.

In Oblivion Remastered, gli FPS sono più alti con la modalità Qualità FSR 3.1 di AMD, ma l'upscaling precedente produce molti artefatti, che sono notevolmente ridotti con la modalità Qualità FSR 4. L'attivazione di FSR 4 comporta una perdita di circa il 20-30%, ma si può abilitare la modalità bilanciata FSR o la generazione di frame per FPS più elevati. Infine, c'è un confronto della modalità Qualità FSR 4 contro la modalità Qualità FSR 3.1 in Marvel's Rivals. Qui gli FPS subiscono un calo con FSR 4 che produce solo 41 FPS in media contro 74 FPS in media con FSR 3.1. L'implementazione di FSR 3.1 è migliore rispetto agli altri due titoli, ma FSR 4 migliora comunque alcuni aspetti del gioco; la perdita complessiva di FPS non giustifica però il miglioramento della qualità dell'immagine, dato che si tratta di un titolo eSports più veloce.

L'FSR 4 di AMD; insomma, può essere abilitato sulle GPU RDNA 3, ma a causa delle limitazioni architetturali sul lato IA, che è richiesto per FSR 4, porta a una perdita di FPS per ottenere una migliore qualità dell'immagine. Secondo voi vale comunque la pena attivarlo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto è arrivato il primo test del vecchio prototipo di Steam Deck con Ryzen 7 3700U.