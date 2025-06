Apple, batterie deboli? Al lavoro su un display più efficiente per i futuri iPhone Air

Il tema di oggi è relativo alla ricerca di una maggiore efficienza energetica e in particolar modo una ricerca per la realizzazione di un display più efficace in questo senso. Infatti, pare che Apple sia al lavoro su un nuovo display OLED e con una batteria ottimizzata.

Cupertino, dunque, sarebbe al lavoro su un modello di iPhone che potrebbe essere denominato "Air", che presenterà una sola fotocamera e una batteria più piccola. Per ovviare, però, ai problemi d'autonomia, Apple starebbe pensando di riportare in commercio la Smart Battery Case, ovvero la custodia con batteria integrata. Uno degli ultimi studi, però, riguarda proprio la realizzazione di un nuovo pannello OLED a basso consumo della stessa tipologia usata su Apple Watch Series 10 .

Apple parla con i fornitori

Apple, dunque, pare stia discutendo con i suoi fornitori di fiducia per capire se è effettivamente possibile iniziare la produzione di massa di questi nuovi schermi nel 2027 o meglio, una produzione di massa che dovrà essere pronta per il 2027. Si tratta di una decisione importante di Apple che dovrà capire quanto investimento potrà effettivamente fruttare. Google accusa iOS 26 di aver copiato tre feature specifiche dai Pixel iPhone Air, però, potrebbe essere proprio il modello adatto per un esperimento simile, considerando la sue dimensioni ridotte e le premesse di una batteria meno capiente. Fra le ultime novità in casa Apple segnaliamo le indiscrezioni relative al prossimo chip A20 a 2nm dell'azienda: ecco i dettagli.