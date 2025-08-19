ASUS ROG svela i nuovi monitor Tandem OLED alla Gamescom 2025

Tecnologia rivoluzionaria per immagini più luminose, colori più ampi e prestazioni senza compromessi: ecco i monitor Tandem OLED di ASUS ROG.

ASUS Republic of Gamers ha scelto la Gamescom 2025 per presentare tre nuovi monitor che segnano un passo decisivo nell'evoluzione del gaming competitivo. I modelli ROG Swift OLED PG27AQWP-W, ROG Strix OLED XG27AQWMG e ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2 introducono la nuova tecnologia Tandem OLED e il rivestimento TrueBlack Glossy, portando sul mercato prestazioni mai viste prima in termini di luminosità, durata e fedeltà cromatica.

Prestazioni di nuova generazione La tecnologia Tandem OLED rappresenta il cuore dell'innovazione: consente una luminosità di picco superiore del 15%, un incremento del 25% nella gamma cromatica e una durata del 60% in più rispetto ai pannelli WOLED tradizionali. A completare il quadro, il rivestimento TrueBlack Glossy offre neri più profondi e contrasti ancora più marcati, esaltando l'esperienza visiva in giochi e contenuti multimediali. ASUS svela la ROG RTX 5090 Matrix: design con copertura circolare e illuminazione RGB Infinity Mirror Tutti i nuovi modelli garantiscono tempi di risposta fulminei di 0,03 ms (GTG), certificazione VESA DisplayHDR 500 True Black e copertura del 99,5% della gamma colori DCI-P3. Inoltre, ASUS integra il sistema OLED Care Pro e il sensore Neo Proximity, progettati per proteggere il pannello da fenomeni di burn-in e assicurare una maggiore longevità. Il monitor esposto alla Gamescom

I protagonisti della linea ROG Il ROG Swift OLED PG27AQWP-W, monitor QHD da 26,5 pollici, si distingue per la frequenza di aggiornamento nativa di 540 Hz, un primato assoluto che lo rende il più veloce al mondo nella sua categoria. Il ROG Strix OLED XG27AQWMG, anch'esso QHD da 26,5 pollici, punta sull'equilibrio tra performance e design: refresh rate da 280 Hz, tempo di risposta di 0,03 ms e un nuovo supporto compatto ridotto del 30% rispetto ai modelli precedenti, pensato per liberare spazio sulla scrivania. Il terzo modello, il ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2, è un monitor WOLED QHD da 26,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Dotato di rivestimento TrueBlack Glossy, include il Neo Proximity Sensor per una protezione avanzata del pannello. Le caratteristiche dei monitor