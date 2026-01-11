La spedizione di ARC Raiders ha portato 1 milione di giocatori a ripartire da zero

Embark Studios ha reso noti alcuni risultati ottenuti con la prima Spedizione di ARC Raiders, ovvero l'Expedition Project che è andata in scena il mese scorso e a quanto pare ha portato un milione di giocatori a effettuare il "wipe" e di fatto ripartire da zero con i progressi.
Proprio questa particolare meccanica poneva qualche dubbio sull'effettiva popolarità di un'iniziativa del genere, ma sembra che molti utenti abbiano comunque accettato il compromesso pur di prendere parte a un'esperienza nuova all'interno del gioco.
Considerando che ARC Raiders dovrebbe contare su circa 12 milioni di giocatori al momento, considerando le ultime stime non ufficiali, è probabile che quasi il 10% degli utenti abbiano preso parte all'iniziativa.
Solo l'inizio
Come abbiamo visto, la Spedizione di ARC Raiders consente di prendere parte a nuove attività all'interno di una zona di gioco inedita, ma costringe a ripartire da zero o quasi, nel senso che i progressi vengono cancellati e trasformati, sacrificando gli oggetti conquistati per ottenere fino a cinque punti abilità da investire, in base al valore dei propri possedimenti.
Con questi possiamo caratterizzare un nuovo Raider e prendere parte alle missioni dell'Expedition, ma il prezzo da pagare in termini di "sacrificio" non è cosa da poco, nel caso in cui non si sia piuttosto avanti con le conquiste.
Un milione di monete di valore equivale a un punto abilità extra, mentre tutti i progressi verranno di fatto resettati, anche per quanto riguarda l'albero delle abilità, il livello, il bottino, il workshop, il crafting delle abilità e i progetti.
Si tratta di una proposta piuttosto estrema, anche se abbastanza comune in titoli di questo tipo, rappresentando un classico "wipe" da accettare per prendere parte a qualcosa di totalmente nuovo.
A quanto pare la questione è stata piuttosto apprezzata, anche se la quantità di giocatori che hanno preso parte all'iniziativa è alquanto limitata rispetto alla base di utenza.
Nonostante questo, Embark Studios ha rinnovato il suo impegno nelle Expedition, che ricorreranno nel gioco ogni due o tre mesi, in base alle intenzioni del team di sviluppo. Nel frattempo, il team ha promesso anche grandi cambiamenti per combattere i cheater.