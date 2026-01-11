La spedizione di ARC Raiders ha portato 1 milione di giocatori a ripartire da zero

Considerando che ARC Raiders dovrebbe contare su circa 12 milioni di giocatori al momento, considerando le ultime stime non ufficiali, è probabile che quasi il 10% degli utenti abbiano preso parte all'iniziativa.

Proprio questa particolare meccanica poneva qualche dubbio sull'effettiva popolarità di un'iniziativa del genere, ma sembra che molti utenti abbiano comunque accettato il compromesso pur di prendere parte a un'esperienza nuova all'interno del gioco.

Embark Studios ha reso noti alcuni risultati ottenuti con la prima Spedizione di ARC Raiders , ovvero l'Expedition Project che è andata in scena il mese scorso e a quanto pare ha portato un milione di giocatori a effettuare il "wipe" e di fatto ripartire da zero con i progressi .

Solo l'inizio

Come abbiamo visto, la Spedizione di ARC Raiders consente di prendere parte a nuove attività all'interno di una zona di gioco inedita, ma costringe a ripartire da zero o quasi, nel senso che i progressi vengono cancellati e trasformati, sacrificando gli oggetti conquistati per ottenere fino a cinque punti abilità da investire, in base al valore dei propri possedimenti.

Con questi possiamo caratterizzare un nuovo Raider e prendere parte alle missioni dell'Expedition, ma il prezzo da pagare in termini di "sacrificio" non è cosa da poco, nel caso in cui non si sia piuttosto avanti con le conquiste.

Un milione di monete di valore equivale a un punto abilità extra, mentre tutti i progressi verranno di fatto resettati, anche per quanto riguarda l'albero delle abilità, il livello, il bottino, il workshop, il crafting delle abilità e i progetti.

Si tratta di una proposta piuttosto estrema, anche se abbastanza comune in titoli di questo tipo, rappresentando un classico "wipe" da accettare per prendere parte a qualcosa di totalmente nuovo.

A quanto pare la questione è stata piuttosto apprezzata, anche se la quantità di giocatori che hanno preso parte all'iniziativa è alquanto limitata rispetto alla base di utenza.

Nonostante questo, Embark Studios ha rinnovato il suo impegno nelle Expedition, che ricorreranno nel gioco ogni due o tre mesi, in base alle intenzioni del team di sviluppo. Nel frattempo, il team ha promesso anche grandi cambiamenti per combattere i cheater.