ARC Raiders promette grandi cambiamenti per combattere i cheater, dopo le polemiche

Come ogni gioco multiplayer online in grado di raggiungere un grande successo, anche ARC Raiders risulta ultimamente alquanto funestato dai cheater, cosa che ha spinto gli sviluppatori, Embark Studios, a impegnarsi su questo fronte per combattere il fenomeno in ascesa.
Proprio nelle ore scorse, vari streamer e utenti avevano manifestato il disappunto per il fatto che ARC Raiders parrebbe avere ora un grosso problema con i bari, e la questione sembra essere giunta alle orecchie degli sviluppatori, considerando che proprio su questo argomento hanno pubblicato un messaggio ufficiale.
Attraverso il canale Discord ufficiale, il team ha riferito di stare per applicare dei cambiamenti "significativi", soprattutto per quanto riguarda le regole alla base della rilevazione dei cheat.ì
Nuove regole sulla rilevazione dei cheat
"Abbiamo seguito la discussione sul tema dei cheater in ARC Raiders", ha scritto Embark, "Vi assicuriamo che stiamo prendendo molto sul serio la questione, ascoltando i vostri feedback e agendo di conseguenza", ha dichiarato lo studio su Discord.
"Nelle prossime settimane apporteremo modifiche significative alle nostre regole e implementeremo nuovi meccanismi di rilevamento per identificare ed eliminare i cheater".
"Ciò include l'aggiornamento dei nostri sistemi anti-cheat per migliorare il rilevamento e i ban, nonché l'applicazione di correzioni lato client che risolvono specificamente il glitch fuori mappa. Inoltre, stiamo introducendo strumenti per gli streamer per aiutare a mitigare lo stream sniping".
A guidare le lamentele su cheater e hacker era stato più di recente il noto streamer Shroud, molto conosciuto nell'ambito degli sparatutto multiplayer, e a quanto pare lo sfogo ha avuto effetto.