ARC Raiders riceve oggi il grosso update "Shrouded Sky": nuovi nemici, uragano e tanto altro

Come era stato programmato, Embark Studios ha pubblicato oggi il grosso aggiornamento "Shrouded Sky" di ARC Raiders, che porta con sé parecchie novità per il popolare sparatutto a estrazione, con l'arrivo di nuovi nemici, una nuova condizione e tanto altro.
Come abbiamo visto, una delle novità principali introdotte da Shrouded Sky è l'uragano, ovvero una nuova condizione che si può applicare alla mappa di gioco che modifica in maniera sostanziale lo scenario e anche alcuni elementi del gameplay.
L'uragano ha una forza notevole, tanto da influenzare il movimento al suo interno, la visibilità e la possibilità di combattere, oltre a modificare in maniera sostanziale lo scenario attraverso una condizione meteorologica estrema.
Tante novità introdotte
L'aggiornamento Shrouded Sky porta il software alla versione 1.17.0 e porta verso la terza stagione del gioco, introducendo diverse novità all'interno di un programma a lungo termine alquanto intenso per ARC Raiders.
In sostanza, l'aggiornamento comporta, da una parte, l'arrivo di nuovi contenuti, mentre dall'altra la patch 1.17.0 introduce numerose correzioni, miglioramenti e variazioni al bilanciamento.
Per quanto riguarda i contenuti, si tratta dei seguenti:
- Condizione uragano
- Tue nuovi nemici ARC
- Progetto stagionale Weather Monitoring System
- Un Deck Raider gratuito
- Aggiornamento per la mappa Dam Battlegrounds
- Finestra della nuova spedizione
- Personalizzazione di barba, baffi e capelli
I due nuovi ARC sono robot particolarmente impegnativi: Firefly e Comet, con il primo che è un drone volante in grado di sparare fiamme e il secondo è una sorta di sfera che si sposta a terra pattugliando il territorio e attiva una sorta di autodistruzione quando rileva nemici.
Il Raider Deck gratuito consente di sbloccare la skin Surgeon, mentre altre personalizzazioni sono possibili con la possibilità di modificare i peli facciali dei personaggi.
La patch bilancia diverse armi come Stitcher, Kettle, Venator, Jupiter e Aphelion, introduce un piano come oggetto con cui interagire nel mondo di gioco e corregge altri aspetti.
In particolare, gli sviluppatori hanno rimosso alcune caratteristiche PvP da ARC Raiders, in una tendenza alla concentrazione su PvE, nell'ottica di incrementare la collaborazione tra i giocatori e, in generale, stabilire un clima meno competitivo tra gli utenti.
Potete trovare le note della patch a questo indirizzo, con tutte le informazioni complete.