ARC Raiders riceve oggi il grosso update "Shrouded Sky": nuovi nemici, uragano e tanto altro

Come era stato programmato, Embark Studios ha pubblicato oggi il grosso aggiornamento "Shrouded Sky" di ARC Raiders, che porta con sé parecchie novità per il popolare sparatutto a estrazione, con l'arrivo di nuovi nemici, una nuova condizione e tanto altro.

Come abbiamo visto, una delle novità principali introdotte da Shrouded Sky è l'uragano, ovvero una nuova condizione che si può applicare alla mappa di gioco che modifica in maniera sostanziale lo scenario e anche alcuni elementi del gameplay.

L'uragano ha una forza notevole, tanto da influenzare il movimento al suo interno, la visibilità e la possibilità di combattere, oltre a modificare in maniera sostanziale lo scenario attraverso una condizione meteorologica estrema.