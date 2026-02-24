0

ARC Raiders riceve oggi il grosso update "Shrouded Sky": nuovi nemici, uragano e tanto altro

Il nuovo aggiornamento "Shrouded Sky" di ARC Raiders è disponibile da oggi e introduce diverse novità come nemici, nuovi oggetti, missioni, una condizione per la mappa e altro.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   24/02/2026
Una scena da ARC Raiders
ARC Raiders
ARC Raiders
Come era stato programmato, Embark Studios ha pubblicato oggi il grosso aggiornamento "Shrouded Sky" di ARC Raiders, che porta con sé parecchie novità per il popolare sparatutto a estrazione, con l'arrivo di nuovi nemici, una nuova condizione e tanto altro.

Come abbiamo visto, una delle novità principali introdotte da Shrouded Sky è l'uragano, ovvero una nuova condizione che si può applicare alla mappa di gioco che modifica in maniera sostanziale lo scenario e anche alcuni elementi del gameplay.

L'uragano ha una forza notevole, tanto da influenzare il movimento al suo interno, la visibilità e la possibilità di combattere, oltre a modificare in maniera sostanziale lo scenario attraverso una condizione meteorologica estrema.

Tante novità introdotte

L'aggiornamento Shrouded Sky porta il software alla versione 1.17.0 e porta verso la terza stagione del gioco, introducendo diverse novità all'interno di un programma a lungo termine alquanto intenso per ARC Raiders.

In sostanza, l'aggiornamento comporta, da una parte, l'arrivo di nuovi contenuti, mentre dall'altra la patch 1.17.0 introduce numerose correzioni, miglioramenti e variazioni al bilanciamento.

Arc Raiders è un tale successo che il CEO di Embark Studios è stato promosso alla direzione creativa di Nexon Arc Raiders è un tale successo che il CEO di Embark Studios è stato promosso alla direzione creativa di Nexon

Per quanto riguarda i contenuti, si tratta dei seguenti:

  • Condizione uragano
  • Tue nuovi nemici ARC
  • Progetto stagionale Weather Monitoring System
  • Un Deck Raider gratuito
  • Aggiornamento per la mappa Dam Battlegrounds
  • Finestra della nuova spedizione
  • Personalizzazione di barba, baffi e capelli

I due nuovi ARC sono robot particolarmente impegnativi: Firefly e Comet, con il primo che è un drone volante in grado di sparare fiamme e il secondo è una sorta di sfera che si sposta a terra pattugliando il territorio e attiva una sorta di autodistruzione quando rileva nemici.

Il Raider Deck gratuito consente di sbloccare la skin Surgeon, mentre altre personalizzazioni sono possibili con la possibilità di modificare i peli facciali dei personaggi.

La patch bilancia diverse armi come Stitcher, Kettle, Venator, Jupiter e Aphelion, introduce un piano come oggetto con cui interagire nel mondo di gioco e corregge altri aspetti.

In particolare, gli sviluppatori hanno rimosso alcune caratteristiche PvP da ARC Raiders, in una tendenza alla concentrazione su PvE, nell'ottica di incrementare la collaborazione tra i giocatori e, in generale, stabilire un clima meno competitivo tra gli utenti.

Potete trovare le note della patch a questo indirizzo, con tutte le informazioni complete.

