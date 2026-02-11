ARC Raiders dà il via a Shared Watch, un nuovo evento PvE cooperativo

Embark Studios vuole stimolare la collaborazione tra giocatori in ARC Raiders dando il via a un lungo evento in PvE chiamato Shared Watch, iniziato ieri e destinato ad andare avanti per un paio di settimane.
Preparando la strada all'arrivo del grosso aggiornamento Shrouded previsto a febbraio, l'evento in questione cerca di stimolare l'approccio PvE in collaborazione tra i giocatori, premiando tutte le azioni cooperative effettuate per abbattere nemici terzi gestiti dalla CPU.
"I giocatori riceveranno riconoscimenti distruggendo, aiutando nella distruzione o danneggiando gli ARC", si legge nella descrizione dell'evento, mentre nessun premio verrà assegnato per gli scontri in PvP.
Stimolare la collaborazione
ARC Raiders è caratterizzato da un approccio misto al combattimento: si tratta di un gioco PvPvE, in cui i giocatori si dedicano allo scontro con elementi presenti nello scenario (PvE) come gli ARC, ma possono anche scontrarsi fra loro (PvP).
Forse spinti anche da alcune polemiche emerse per la quantità di giocatori che puntano a disturbare l'azione altrui, il team Embark vorrebbe cercare di stimolare soprattutto l'approccio multiplayer cooperativo, rispetto a quello competitivo, con gli altri giocatori.
Il post ufficiale descrive Shared Watch come "una festa annuale che ci ricorda chi è il vero nemico", dunque dalla denominazione sembra essere destinato a diventare un evento a base annuale.
L'idea è che Embark stia puntando a cambiare un po' il clima generale della community all'interno del gioco, cercando di spingere più sulla collaborazione negli scontri in PvE che nella competizione in PvP, ma la natura del gioco rimarrà probabilmente invariata.
Nel frattempo, il team ha risolto il bug della duplicazione presente in ARC Raiders fino a poco fa, mentre in questi giorni ci si prepara alla seconda spedizione.