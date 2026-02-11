Quanto dura Pokémon Pokopia? Il director lo svela, ma dice che c'è molto da fare dopo aver finito la storia

In particolar modo non abbiamo idea di quanto possa durare, visto che è la prima volta che l'editore propone qualcosa del genere. Per fortuna, il director di Pokémon Pokopia è venuto in nostro soccorso e ha dato un'idea della quantità di contenuti presenti nel videogioco .

Pokémon è una saga densa di spin-off e capitoli dal gameplay alternativo, lontano dai classici combattimenti a turni della serie principale. Ad esempio, uno di questi sarà Pokémon Pokopia , un gioco di costruzioni (ma anche un po' life simulator in stile Animal Crossing) di cui non sappiamo moltissimo.

Quanto dura Pokémon Pokopia

Parlando con IGN USA, Takuto Edagawa - director di Pokémon Pokopia - ha spiegato che il videogioco avrà una campagna principale e che i giocatori possono aspettarsi di completarla in un tempo compreso tra le 20 e le 40 ore. Si tratta di un delta notevole, chiaramente, ma molto dipende da come si gioca e se si desidera vedere tutto ciò che è secondario oppure no.

Non è però finita qui, perché questa stima in realtà include solo i contenuti a cui avremo accesso fino ai titoli di coda. Pare infatti che una volta finita l'avventura ci saranno "molti contenuti" disponibili, sebbene non venga precisato esattamente quanto.

Edagawa stesso afferma che "dipende da cosa intendi per contenuti, ma credo che i giocatori siano incoraggiati e motivati a continuare a giocare". In ogni caso, l'impressione è che Pokémon Pokopia sia un titolo corposo.

