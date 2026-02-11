Magic: The Gathering ha chiuso il suo miglior anno di sempre, di nuovo: indovinate quali set hanno il merito?

Più precisamente, i guadagni di Magic sono aumentati del 59% anno su anno , soprattutto grazie al set di Avatar: La leggenda di Aang, che è diventato il terzo set più venduto nella storia di Magic, dietro Final Fantasy e Il Signore degli Anelli. Nel complesso, però, tutti i set di Universes Beyond e Secret Lair hanno dato una mano per il successo del 2025.

Hasbro ha svelato che, in termini di ricavi, Magic: The Gathering ha segnato un nuovo record: il 2025 è stato il miglior anno di sempre. Ovviamente il merito è dei set speciali creati tramite le collaborazioni con altre IP, pubblicati all'interno dei set di Universes Beyond e Secret Lair .

I dettagli sui ricavi di Hasbro e sulla causa legale

Hasbro nel complesso ha visto una crescita del 14% anno su anno, guidati perlopiù dalla crescita del 45% dei risultati di Wizards of the Coast e del segmento di prodotti digitali (Monopoly Go! ha aiutato in questo). Per quanto riguarda invece le categorie "Prodotti per consumatori" e "Intrattenimento", sono calate del 4% l'una.

All'interno della riunione finanziaria, Hasbro ha commentato anche una causa legale di un azionista, che ha accusato la compagnia di aver mal gestito Magic: The Gathering stampando troppi set di carte, nello specifico quelle di Universes Beyond e Secret Lair, causando così una svalutazione delle carte. Ci sono poi anche accuse come il fatto che Hasbro starebbe tenendo nascosti dei set per pubblicarli quando il resto della compagnia si trova in difficoltà, per riequilibrare i conti.

Hasbro ha dichiarato a questo riguardo: "Queste affermazioni sono del tutto infondate. Il nostro piano strategico per Magic è stato implementato e i risultati sottolineano la validità di tale strategia. Come ulteriormente confermato dai risultati finanziari pubblicati questa mattina, Magic: The Gathering ha appena concluso l'anno di maggior successo della sua storia."

