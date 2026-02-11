Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 si aggiorna per San Valentino

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha ricevuto il promesso aggiornamento di San Valentino , che aggiunge contenuti cosmetici, miglioramenti al gameplay e numerose correzioni del lato tecnico. Insomma, preparatevi a un San Valentino con più sangue, ma più fluido, per la gioia di quelli che gli hanno dato una possibilità, nonostante le critiche.

Tra le principali novità a livello gameplay, spicca il nuovo bottino dei nemici: durante gli scontri sui tetti di Seattle, alcuni nemici ora trasportano oggetti visibili, come elisir o sacche di sangue, che possono essere ottenuti borseggiandoli o eliminandoli. Si tratta di un'espediente per rendere l'esplorazione più gratificante e incentivare l'approccio stealth.

Un oggetto che può essere rubato

Vengono inoltre introdotte le Resonant Blood Bags, delle nuove sacche di sangue che forniscono punti Risonanza (ad esempio Sanguigna o Malinconica). Si trovano soprattutto addosso ai vampiri Anarchici e ai loro Ghoul e forniscono punti che possono essere spesi dai contatti dei vari clan, per sbloccare le abilità di Phyre.

Inoltre, grande attenzione è stata dedicata alla personalizzazione di Phyre. L'update include 26 nuovi oggetti cosmetici: 7 acconciature, 8 make-up, 4 colori degli occhi e 7 accessori, tra cui cappelli, una benda sull'occhio e tre varianti di barba (una delle richieste più frequenti della community). Con queste aggiunte, i giocatori possono combinare un totale di 151 oggetti e 24 outfit già esistenti per creare il proprio look ideale. È stata anche introdotta la funzione di rotazione del personaggio nel menu di personalizzazione, così da osservare il risultato da ogni angolazione.

La benda è un nuovo oggetto cosmetico

Sul fronte tecnico, l'aggiornamento include miglioramenti alle performance su tutte le piattaforme, con la compilazione degli shader che è diventata fino a 90 volte più veloce. Diverse abilità sono state riequilibrate o chiarite nelle descrizioni per evidenziarne meglio gli effetti in combattimento e le potenzialità strategiche. È stata inoltre aggiunta una scorciatoia al menu di caricamento direttamente dalla pausa di gioco.

Il changelog ufficiale riporta anche di numerosi bug fix relativi a missioni, IA nemica, effetti visivi, interazioni, obiettivi e problemi grafici, oltre alla risoluzione di errori che influivano sulla difficoltà o sul comportamento dei personaggi. Rimangono comunque alcuni problemi noti, che saranno risolti con i futuri aggiornamenti. Infine, il team di sviluppo ne ha approfittato per ricordare l'arrivo di due DLC nel corso dell'anno: Loose Cannon, con protagonista Benny, e The Flower & The Flame, incentrato su Ysabella.