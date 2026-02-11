Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 si aggiorna per San Valentino

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha ricevuto il promesso aggiornamento di San Valentino, che aggiunge contenuti cosmetici, miglioramenti al gameplay e numerose correzioni del lato tecnico. Insomma, preparatevi a un San Valentino con più sangue, ma più fluido, per la gioia di quelli che gli hanno dato una possibilità, nonostante le critiche.
Tra le principali novità a livello gameplay, spicca il nuovo bottino dei nemici: durante gli scontri sui tetti di Seattle, alcuni nemici ora trasportano oggetti visibili, come elisir o sacche di sangue, che possono essere ottenuti borseggiandoli o eliminandoli. Si tratta di un'espediente per rendere l'esplorazione più gratificante e incentivare l'approccio stealth.
Vengono inoltre introdotte le Resonant Blood Bags, delle nuove sacche di sangue che forniscono punti Risonanza (ad esempio Sanguigna o Malinconica). Si trovano soprattutto addosso ai vampiri Anarchici e ai loro Ghoul e forniscono punti che possono essere spesi dai contatti dei vari clan, per sbloccare le abilità di Phyre.
Inoltre, grande attenzione è stata dedicata alla personalizzazione di Phyre. L'update include 26 nuovi oggetti cosmetici: 7 acconciature, 8 make-up, 4 colori degli occhi e 7 accessori, tra cui cappelli, una benda sull'occhio e tre varianti di barba (una delle richieste più frequenti della community). Con queste aggiunte, i giocatori possono combinare un totale di 151 oggetti e 24 outfit già esistenti per creare il proprio look ideale. È stata anche introdotta la funzione di rotazione del personaggio nel menu di personalizzazione, così da osservare il risultato da ogni angolazione.
Sul fronte tecnico, l'aggiornamento include miglioramenti alle performance su tutte le piattaforme, con la compilazione degli shader che è diventata fino a 90 volte più veloce. Diverse abilità sono state riequilibrate o chiarite nelle descrizioni per evidenziarne meglio gli effetti in combattimento e le potenzialità strategiche. È stata inoltre aggiunta una scorciatoia al menu di caricamento direttamente dalla pausa di gioco.
Il changelog ufficiale riporta anche di numerosi bug fix relativi a missioni, IA nemica, effetti visivi, interazioni, obiettivi e problemi grafici, oltre alla risoluzione di errori che influivano sulla difficoltà o sul comportamento dei personaggi. Rimangono comunque alcuni problemi noti, che saranno risolti con i futuri aggiornamenti. Infine, il team di sviluppo ne ha approfittato per ricordare l'arrivo di due DLC nel corso dell'anno: Loose Cannon, con protagonista Benny, e The Flower & The Flame, incentrato su Ysabella.