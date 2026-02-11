Google Pixel 10a potrebbe essere compatibile con una tipica funzione Apple: in arrivo il supporto a FaceTime?

Nel frattempo, Google ha già pubblicato una pagina dedicata sul proprio store ufficiale, offrendo alcune anticipazioni sulle caratteristiche principali del Pixel 10a. Tra i punti di forza evidenziati figura un sorprendentemente riferimento al supporto per FaceTime .

Il debutto di Google Pixel 10a è ormai imminente e l'attesa attorno al nuovo smartphone di fascia media di Google cresce di giorno in giorno. L'azienda di Mountain View ha infatti confermato ufficialmente che il dispositivo verrà presentato il 18 febbraio 2026 , data che metterà fine alle numerose indiscrezioni circolate negli ultimi mesi su specifiche tecniche, prezzo e funzionalità.

Google Pixel 10a e FaceTime: un binomio possibile?

Proprio quest'ultimo dettaglio ha acceso il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. Il riferimento a FaceTime compare nella sezione dedicata agli utenti iPhone che stanno valutando il passaggio a uno smartphone Pixel.

Google sottolinea quanto sia semplice effettuare lo switch da iOS ad Android, suggerendo che sarà possibile continuare a effettuare videochiamate anche tramite FaceTime e inviare messaggi senza preoccuparsi della compatibilità.

Tuttavia, Google non ha chiarito in che modo questa compatibilità venga garantita. Al momento, non esistono applicazioni ufficiali FaceTime per Android, il che rende improbabile l'arrivo di un'app dedicata sul Pixel 10a.