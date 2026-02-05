Pixel 10a: Google condivide il teaser, mentre nuovi render anticipano caratteristiche e colorazioni

Google ha condiviso il primo teaser dedicato ai Pixel 10a , svelandone la data di uscita. Ebbene, manca davvero pochissimo, dato che il debutto è previsto per il 18 febbraio 2026, quindi prima della presentazione ufficiale dei Galaxy S26 (25 febbraio). Le vendite effettive inizieranno probabilmente il 5 marzo, quindi non saranno immediate. Vediamo tutti i dettagli.

Design e caratteristiche

Il teaser mostra lo smartphone nella colorazione blu, già trapelata in precedenza con alcuni leak. Di seguito potete trovare il video condiviso su YouTube:

Le seguenti immagini, invece, mostrano il modello nel colore Obsidian, quindi nero. Questo smartphone presenta una cornice in alluminio, con i classici pulsanti fisici presenti sul lato destro del telefono (accensione/blocco e tasti per controllare il volume).

Il design, comunque, è praticamente lo stesso del Pixel 9a, con angoli arrotondati e display piatto. Nella parte superiore troviamo un foro centrale per la fotocamera, mentre il retro è caratterizzato dal logo Google al centro e due fotocamere nel modulo a forma di pillola in alto a sinistra. Il flash si trova accanto alle due fotocamere.

Lo smartphone dovrebbe montare un chip Google Tensor G4 con 8 GB di RAM, mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 5.100 mAh. I nuovi colori dei Pixel Buds 2a, trapelati di recente, dovrebbero debuttare insieme a questo modello. In ogni caso, le colorazioni dello smartphone dovrebbero essere diverse: Obsidian, Lavender, Berry e Fog.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni da prendere con la dovuta cautela, ma ormai mancano pochissimi giorni alla presentazione ufficiale. Come anticipato, le prenotazioni dovrebbero partire il 18 febbraio, intorno alle ore 18:00. Vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori informazioni al riguardo.