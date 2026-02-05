0

Nioh 3 è in preordine su Instant Gaming: manca un solo giorno all'uscita del nuovo action RPG

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Nioh 3 in preordine a prezzi scontati. Acquistando questo gioco prima della sua uscita otterrai anche un bonus!

NOTIZIA di Stefania Netti   —   05/02/2026
Su Instant Gaming è disponibile il preordine di Nioh 3 per PC. Manca ormai pochissimo all'uscita di questo nuovo action RPG, prevista per domani 6 febbraio 2026. Acquistando questo gioco in anticipo avrai diritto a un bonus preordine con alcuni contenuti specifici.

L'edizione Standard costa 62,82 € invece di 80 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi preordinarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'edizione Digital Deluxe, invece, costa 92,71 € invece di 120 €. Puoi preordinarla tramite questo link o cliccando sul box sottostante. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Bonus preordine e contenuti delle edizioni

Come anticipato, preordinando questo gioco entro oggi, potrai ottenere un bonus che include:

  • Hellfire Equipment Set (Hellfire Warrior Armor set + Hellfire Ninja Attire set)
  • Scampuss Furball Netsuke Charm (accessorio)
  • Hellfrost Equipment Set (Hellfrost Warrior Armor set + Hellfrost Ninja Attire set)

L'edizione Deluxe, invece, include:

  • Nioh 3
  • Season pass
  • Bonus season pass "Chijiko Netsuke Charm" (accessorio)
  • Set Infernal Weapons (14 tipi)
  • Netsuke Kodama (accessorio)

Si tratta del nuovo gioco della serie action RPG a tema samurai. Se sei un appassionato o cerchi nuove esperienze con combattimenti fluidi, tecniche speciali e ambientazioni oscure, questo titolo è la scelta ideale. I più esigenti potrebbero non apprezzare troppo la trama, secondo noi troppo confusa, mentre alcuni boss potrebbero rivelarsi frustranti. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

