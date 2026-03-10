L'ultimo aggiornamento di Nioh 3 risolve un problema molto sentito dai giocatori, andando a intervenire sulle evocazioni durante lo scontro con i boss di modo che questi ultimi non si focalizzino sul personaggio controllato dall'utente ma rivolgano le proprie attenzioni anche al guerriero controllato dalla CPU.

Tale intervento rende chiaramente più sensato effettuare un'evocazione rispetto a prima, ma la patch 1.04 interviene anche sui meccanismi che regolano la modalità cooperativa, aumentando la quantità di ricompense ottenute dai partecipanti a una missione indipendentemente da chi sia stato a ospitarla.

Un altro aspetto toccato dall'aggiornamento riguarda il sistema di combattimento, con le abilità di Ninjutsu e la magia Onmyo che risultano più precise quando vengono utilizzare contro nemici che si trovano a un'altezza diversa rispettto al nostro personaggio, anziché andare clamorosamente a vuoto come accadeva prima.

Non è tutto: una volta installata la patch, i giocatori avranno la possibilità di eseguire immediatamente attacchi rapidi o potenti subito dopo un salto, eliminando la breve pausa che prima ritardava l'azione e aprendo la porta a nuove combinazioni aeree.