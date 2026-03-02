Nioh 3 regala a tutti i giocatori un set equipaggiamento per festeggiare le vendite elevate

Gli utenti riceveranno il set Armatura Tonante e Tenuta Ninja Tonante . Non sono ancora noti effetti e bonus, ma l'immagine di anteprima qui sotto evidenzia entrambe le armature in eleganti tonalità dorate. Maggiori dettagli sulle loro caratteristiche e sulla data di distribuzione verranno comunicati "presto".

Nioh 3 è partito benissimo

Il regalo è stato annunciato per festeggiare il record come gioco della serie venduto più velocemente. Il titolo infatti ha raggiunto quota 1 milione di copie in soli dodici giorni dalla pubblicazione su PC e PS5. Grazie a questi risultati, inoltre, l'intera serie ora ha superato il tetto delle 10 milioni di copie, e si riconferma come tra quelle di maggior successo di Koei Tecmo degli ultimi anni.

Il set bonus in arrivo per tutti i giocatori di Nioh 3

Pubblicato il 6 febbraio Nioh 3 è un action RPG ambientato in un Giappone oscuro e sovrannaturale, dove il protagonista affronta yokai e guerrieri corrotti attraverso un sistema di combattimento ancora più tecnico e reattivo rispetto ai capitoli precedenti e che introduce due stili di combattimento distinti: Samurai e Ninja. Il primo richiama le dinamiche classiche della serie, arrichite con nuovi attafcchi e abilità, mentre il secondo predile la velocità e l'agilità rispetto al forza. I due stili possono essere alternati in tempo reale, offrendo un'ampia flessibilità tattica in base agli avversari e agli scenari affrontati.