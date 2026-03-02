1

Nioh 3 regala a tutti i giocatori un set equipaggiamento per festeggiare le vendite elevate

Per celebrare il traguardo delle 10 milioni di copie vendute dalla serie, Team Ninja distribuirà l'Armatura Tonante e la Tenuta Ninja Tonante a tutti i giocatori di Nioh 3.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/03/2026
Un boss di Nioh 3
Nioh 3
Nioh 3
Koei Tecmo e Team Ninja hanno deciso di fare un regalo a tutti i giocatori di Nioh 3 per celebrare l'elevato numero di copie vendute a pochi giorni dal lancio.

Gli utenti riceveranno il set Armatura Tonante e Tenuta Ninja Tonante. Non sono ancora noti effetti e bonus, ma l'immagine di anteprima qui sotto evidenzia entrambe le armature in eleganti tonalità dorate. Maggiori dettagli sulle loro caratteristiche e sulla data di distribuzione verranno comunicati "presto".

Nioh 3 è partito benissimo

Il regalo è stato annunciato per festeggiare il record come gioco della serie venduto più velocemente. Il titolo infatti ha raggiunto quota 1 milione di copie in soli dodici giorni dalla pubblicazione su PC e PS5. Grazie a questi risultati, inoltre, l'intera serie ora ha superato il tetto delle 10 milioni di copie, e si riconferma come tra quelle di maggior successo di Koei Tecmo degli ultimi anni.

Il set bonus in arrivo per tutti i giocatori di Nioh 3
Pubblicato il 6 febbraio Nioh 3 è un action RPG ambientato in un Giappone oscuro e sovrannaturale, dove il protagonista affronta yokai e guerrieri corrotti attraverso un sistema di combattimento ancora più tecnico e reattivo rispetto ai capitoli precedenti e che introduce due stili di combattimento distinti: Samurai e Ninja. Il primo richiama le dinamiche classiche della serie, arrichite con nuovi attafcchi e abilità, mentre il secondo predile la velocità e l'agilità rispetto al forza. I due stili possono essere alternati in tempo reale, offrendo un'ampia flessibilità tattica in base agli avversari e agli scenari affrontati.

