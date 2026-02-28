In Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Switch si possono catturare i leggendari esclusivi degli eventi

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono arrivati ieri su Nintendo Switch in una riedizione quasi identica agli originali del 2004, con alcune differenze rilevanti. Una di queste farà felici i completisti del Pokédex: nelle versioni per Switch è finalmente possibile catturare alcuni Pokémon Leggendari che, all'epoca, erano ottenibili solo tramite eventi di distribuzione dal vivo.

Dopo aver sconfitto i Superquattro ed essere entrati nella Lega d'Onore, i giocatori riceveranno in dono il Biglietto Magico e il Biglietto Aurora. Il primo consente di raggiungere il Monte Cordone e catturare Lugia e Ho-Oh, mentre il secondo permette di accedere all'Isola Materna per affrontare Deoxys in Forma Attacco (Rosso Fuoco) o Forma Difesa (Verde Foglia).