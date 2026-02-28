In Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Switch si possono catturare i leggendari esclusivi degli eventi

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono arrivati ieri su Nintendo Switch in una riedizione quasi identica agli originali del 2004, con alcune differenze rilevanti. Una di queste farà felici i completisti del Pokédex: nelle versioni per Switch è finalmente possibile catturare alcuni Pokémon Leggendari che, all'epoca, erano ottenibili solo tramite eventi di distribuzione dal vivo.
Dopo aver sconfitto i Superquattro ed essere entrati nella Lega d'Onore, i giocatori riceveranno in dono il Biglietto Magico e il Biglietto Aurora. Il primo consente di raggiungere il Monte Cordone e catturare Lugia e Ho-Oh, mentre il secondo permette di accedere all'Isola Materna per affrontare Deoxys in Forma Attacco (Rosso Fuoco) o Forma Difesa (Verde Foglia).
Niente eventi di distribuzione
Per molti giocatori che provarono gli originali nel 2004 questa potrebbe essere la prima occasione concreta per aggiungere questi Leggendari alla propria collezione nei due remake. In passato, infatti, il Biglietto Magico e il Biglietto Aurora erano disponibili esclusivamente tramite Dono Segreto, ma purtroppo all'epoca non funzionava tramite Internet: bisognava partecipare fisicamente a eventi Nintendo in date e luoghi specifici, spesso non organizzati in molte regioni.
In Italia, ad esempio, alcuni Pokémon evento di Rosso Fuoco e Verde Foglia erano ottenibili solo partecipando ai Pokémon Day di Mirabilandia nel giugno 2006 e 2007. Inevitabilmente, quindi, questi oggetti speciali finirono nelle mani di una percentuale molto ridotta di giocatori. Con le riedizioni per Nintendo Switch, la distribuzione di questi strumenti è stata finalmente resa accessibile a tutti, esaudendo per molti fan di lunga data un desiderio rimasto irrealizzato per oltre vent'anni.