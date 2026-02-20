Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch e Switch 2 si mostrano in un trailer ufficiale

Proprio seguendo la linea della fedeltà assoluta agli originali , anche le localizzazioni saranno le stesse dell'epoca, cosa che comunque dovrebbe garantire la lingua italiana per quanto riguarda le edizioni distribuite nel nostro paese.

Arriva la conferma di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch e Switch 2 attraverso un trailer ufficiale , che mostra qualcosa di queste versioni per le nuove console e anche la data di uscita, fissata per il 27 febbraio.

Fedeltà assoluta agli originali

Annunciati questa mattina, dopo essere emersi direttamente su eShop, Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia uscirono originariamente nel 2004 su Game Boy Advance, i due titoli in questione erano a loro volta dei remake di Pokémon Rosso e Blu, ovvero i primissimi capitoli originali che hanno dato origine al mito sulle console Nintendo.

In occasione del 30° anniversario della serie, Nintendo ha deciso di festeggiare rilanciando i remake degli originali con l'arrivo di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch e Switch 2.

I due titoli verranno venduti a 19,99€ l'uno, entrambi disponibili dal 27 febbraio su Nintendo eShop. Curiosamente, l'eShop consente di acquistare anche le versioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo, tratte come SKU a parte, oltre a quella italiana.

Nel video possiamo vedere alcune scene tratte dai giochi, che dimostrano come questi si siano mantenuti estremamente fedeli agli originali su GBA. Nel frattempo, Nintendo ha anche annunciato un nuovo Pokémon Presents sempre in occasione del 30° anniversario, fissato per il 27 febbraio.