Fortnite: Salva il Mondo presto diventerà gratuito: aperte le pre-registrazioni

La transizione avverrà il 16 aprile , data in cui la componente PvE sarà accessibile senza costi aggiuntivi su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Cloud, Nintendo Switch 2, PC, NVIDIA GeForce NOW e Amazon Luna. Restano esclusi smartphone e tablet, anche tramite cloud, oltre alla prima Nintendo Switch.

Fortnite: Salva il Mondo , la modalità cooperativa a pagamento dello sparatutto di Epic Games, sta per compiere un passo importante: tra pochi giorni diventerà completamente gratuita per tutti i giocatori.

Un eroe extra con 1 milione di pre-registrazioni

Salva il Mondo è la modalità PvE cooperativa di Fortnite, un mix tra gioco d'azione e tower defense in cui i giocatori devono collaborare per respingere orde di mostri, raccogliere risorse, costruire fortificazioni e far crescere i propri Eroi.

È un'esperienza strutturata, molto diversa dal celebre Battle Royale. In origine, anzi, era la modalità principale di Fortnite, fino a quando nel 2017 Epic Games non introdusse Battaglia Reale per cavalcare il successo di PUBG: una scelta che trasformò Fortnite in un fenomeno globale, relegando Salva il Mondo a un ruolo più di nicchia, pur ricevendo negli anni numerosi aggiornamenti.

Epic ha già aperto le pre‑registrazioni per il debutto della versione free‑to‑play a questo indirizzo. Al crescere del numero di giocatori registrati verranno distribuite ricompense speciali: sono previsti tre tier complessivi, con quello più alto che richiede un milione di registrazioni e garantisce l'accesso all'Eroe Snowstrike al lancio.