Marathon ottiene il primo aggiornamento, che modifica bilanciamento e risolve problemi

Dopo una breve manutenzione, Marathon si è aggiornato alla versione 1.0.0.4 con una patch che, come riferito in precedenza dagli sviluppatori, punta anche a rispondere a diverse richieste avanzate dagli utenti attraverso i feedback della beta e dei primi giorni di lancio.

Nelle ore scorse, Bungie ha pubblicato il primo aggiornamento per Marathon dopo il lancio ufficiale del gioco: una patch che punta soprattutto a modificare alcuni aspetti del bilanciamento e correggere vari problemi fra bug e questioni tecniche.

Semplificati alcuni aspetti, migliorati altri

Con l'applicazione della patch, i giocatori che utilizzano una shell Rook possono aspettarsi di ricevere lo stesso bonus di reputazione di fazione che ricevono i giocatori in solitaria per per l'esfiltrazione, ed è stato risolto un problema per cui la posizione del Rook non veniva visualizzata sulla mappa.

Per mantenere l'equilibrio, inoltre, i giocatori che usano Rook appariranno con un fucile WSTR compromesso, che richiederà loro di utilizzare un Matter Fixative durante una partita se vogliono effettuare l'esfiltrazione con questo.

Sempre sul fronte del bilanciamento, si rileva anche un generale abbassamento della difficoltà per quanto riguarda gli scontri con i nemici UESC, considerando che l'update riduce l'energia di questi, rendendo dunque più facili gli scontri.

Inoltre, la patch risolve alcuni bug come un problema che poteva causare la morte istantanea dei giocatori negli eventi di confinamento, mentre diverse altre modifiche sono state apportate a varie armi.

Anche l'economia degli oggetti è stata modificata, con un aumento della quantità di munizioni iniziali nei kit MIDA, CyberAcme e Arachne, e sulla mappa Perimeter appariranno più armadietti medici e casse di munizioni.

È stata inoltre aumentata la distanza dalla quale è possibile sentire gli spari e le esplosioni, quindi è meglio non premere il grilletto troppo facilmente.

Di recente, Bungie ha anche risposto alle critiche per le microtransazioni di Marathon, sostenendo che le sistemerà.