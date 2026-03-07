Bungie risponde alle critiche per le microtransazioni di Marathon: le sistemerà

Bungie ha annunciato alcune modifiche importanti in arrivo per Marathon , a pochi giorni dal lancio del gioco. Gli sviluppatori hanno infatti pubblicato le note preliminari della patch in arrivo la settimana prossima, che mirano sia a rispondere alle critiche della community sia a rendere l'esperienza di gioco più accessibile. In particolare, contengono una risposta a un problema delle microtransazioni , che si stava ingigantendo a vista d'occhio.

Le novità in arrivo

Uno dei principali cambiamenti riguarda infatti la valuta virtuale del gioco, i Lux. Attualmente il pacchetto da 10 euro offre 1.100 Lux. Il problema è che una skin per i "runner" costa 1.120 Lux. Chiaro il trucco?

Sostanzialmente, i giocatori non possono acquistare la quantità esatta di lux, necessaria per le skin e sono costretti a comprare almeno due pacchetti, con un avanzo di 1.080 lux, non sufficienti per una seconda skin. Insomma, è un modo decisamente rapace di gestire la cosa, pensato per far spendere più soldi ai giocatori interessati alle skin, magari prendendo il bundle da 15 euro. Non si capisce però come uno studio navigato come Bungie abbia pensato che una cosa del genere potesse passare inosservata.

Dopo le proteste dei giocatori, che hanno accusato lo studio di usare "tattiche scorrette" nella monetizzazione, Bungie ha annunciato che il pacchetto da 10 euro frutterà esattamente 1.120 Lux. Inoltre, chi ha acquistato il bundle prima della modifica riceverà 20 Lux di compensazione.

Le critiche non riguardano però solo la valuta virtuale. Anche il Battle Pass da 10 dollari è stato contestato perché offrirebbe pochi contenuti di valore, con oggetti considerati di bassa qualità e senza valuta premium, mentre alcuni elementi cosmetici, come gli adesivi per le armi, non possono essere applicati a tutti gli equipaggiamenti. Bungie ha riconosciuto il problema dichiarando:

"Vogliamo assicurarci che quando spendete in Marathon sentiate di ottenere un grande valore, e stiamo discutendo modi per migliorare questa esperienza."

Anche in questo caso, è incredibile come lo studio di Destiny abbia sottovalutato la questione.

Parallelamente, il primo aggiornamento del gioco introdurrà alcune modifiche al bilanciamento pensate per rendere l'esperienza meno punitiva. Tra le principali novità ci sono: l'aumento della distanza alla quale appaiono gli indicatori degli obiettivi (da 10 a 20 metri), più armadietti medici e casse di munizioni nella mappa Perimeter, e una maggiore quantità di munizioni iniziali nei kit gratuiti sponsorizzati.

Marathon è un extraction shooter molto impegnativo: è facile rimanere senza munizioni, l'intelligenza artificiale dei nemici è particolarmente aggressiva e una singola scelta sbagliata può far fallire la missione in pochi secondi.

Le modifiche hanno però diviso la community. Alcuni giocatori le considerano necessarie, mentre altri temono che possano snaturare l'esperienza originale, basata su una sfida molto dura e su una progressione lenta ma gratificante. Questa difficoltà è legata proprio alla struttura del genere: se si muore si perde tutto l'equipaggiamento, sia quello raccolto durante la partita sia quello portato con sé all'inizio della missione. Di conseguenza, il gioco può risultare estremamente punitivo e scoraggiare parte dei nuovi giocatori.