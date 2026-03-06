C'è un glitch in Marathon che permette di ottenere SILK infinita

Il punto è che effettuando tale operazione per recuperare le 60 unità di SILK, i giocatori si ritrovano nuovamente con l'intero pacchetto bonus dellla Deluxe Edition, pari appunto a 200 SILK, e il procedimento può essere ripetuto più volte.

Come saprete, la SILK è la valuta virtuale di Marathon e può essere utilizzata per sbloccare le ricompense dei pass stagionali, ma il sistema prevede un limite di 140 unità e qualsiasi quantità aggiuntiva viene conservata attraverso un meccanismo che consente di recuperarla effettuando un riavvio.

Gli utenti hanno scoperto un glitch in Marathon che permette di ottenere SILK infinita , sbloccando così le ricompense del Battle Pass nel giro di pochi minuti. Per utilizzare questo trucco è necessario possedere la Deluxe Edition del gioco, che include 200 unità di SILK gratuiti.

Quale incidenza?

Bungie ha chiarito che Marathon non include elementi pay‑to‑win, il che significa che il glitch, per quanto grave, non ha un impatto sul bilanciamento dell'esperienza e non dona agli utenti che lo utilizzano dei vantaggi rispetto agli altri.

La questione riguarda quindi soltanto gli oggetti estetici, anche se la community ritiene che si tratta in ogni caso di una forma di cheating e spinge per un intervento da parte degli sviluppatori, che da questo punto di vista ha sempre optato per una politica molto severa.

Per il momento Bungie non ha preso posizione sulla questione, ma immaginiamo che da un momento all'altro potrebbe arrivare un post ufficiale del team di sviluppo: vedremo cosa verrà deciso e quali saranno le conseguenze per chi ha sfruttato il glitch.