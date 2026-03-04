Come gira Crimson Desert su PS5? Nuovi video lo mostrano in azione su console

Peraltro i video che mostrano il gioco su PS5 sembrano una risposta alle perplessità espresse da alcuni utenti, che lamentavano la mancanza di sequenze catturate su console e sospettavano fosse un modo per nascondere prestazioni non all'altezza.

Ormai se lo chiedevano tutti: come gira Crimson Desert su PS5? Stando ad alcuni nuovi video che lo mostrano in azione , sembra che il titolo di Pearly Abyss si comporti piuttosto bene sulla console Sony, e immaginiamo che lo stesso si possa dire di Xbox Series X.

Le ottimizzazioni per PS5 Pro

Finito nella lista dei desideri di oltre tre milioni di persone, Crimson Desert vanta anche ottimizzazioni per PS5 Pro che puntano a migliorare ulteriormente la resa visiva del gioco sulla più potente delle console Sony, grazie alla nuova PSSR e non soltanto.

"Pearl Abyss sfrutterà PlayStation 5 e PS5 Pro per offrire un comparto visivo di grande impatto, soprattutto in relazione alla distanza visiva", si legge infatti sul PlayStation Blog. "L'SSD della console è fondamentale per lo streaming del vastissimo mondo di gioco, e inoltre gli sviluppatori faranno ampio uso della modalità ad alta frequenza del processore di PS5 Pro per rendere l'esplorazione e gli spostamenti più fluidi e naturali possibile."

"Su PS5 Pro, in particolare, il recente aggiornamento della PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) consentirà a Crimson Desert di raggiungere la risoluzione 4K a frame rate più elevati, mentre le capacità della console nell'ambito del ray tracing contribuiranno a rendere gli effetti di illuminazione più realistici e naturali."