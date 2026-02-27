PlayStation svela la versione aggiornata del PSSR di PS5 Pro, disponibile da oggi con Resident Evil Requiem

Questa sorta di "versione 2.0" verrà distribuita globalmente nelle prossime settimane, ma già da oggi è possibile vederla in azione: Resident Evil Requiem , disponibile da oggi, è infatti il primo gioco a supportare il nuovo PSSR .

Sony ha annunciato tramite il PlayStation Blog l'arrivo di una versione aggiornata e migliorata del PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), il sistema di upscaling basato su intelligenza artificiale disponibile esclusivamente su PS5 Pro .

I passi in avanti del nuovo PSSR

L'aggiornamento introduce un nuovo algoritmo e una rete neurale sviluppati insieme ad AMD nell'ambito di Project Amethyst, basati sulla tecnologia FSR 4 già utilizzata su PC. Su PS5 Pro questa versione include inoltre sei mesi aggiuntivi di perfezionamenti. A marzo arriveranno altri giochi aggiornati al nuovo PSSR e, con un update del sistema, sarà possibile attivare l'opzione "Enhance PSSR Image Quality" per provarlo su tutti i titoli PS5 Pro che già supportano PSSR, ottenendo un'immagine sensibilmente più nitida.

Sony ha pubblicato anche un primo confronto tra l'attuale PSSR e la versione aggiornata, visibile nelle immagini qui sotto.

PSSR attuale



Nuova versione del PSSR

Ma nella pratica, quali miglioramenti possiamo aspettarci? Per quanto riguarda Resident Evil Requiem, una prima panoramica viene offerta dall'analisi condotta da Digital Foundry che sottolinea come il titolo raggiunge i 60 fps granitici con ray tracing attivo e un upscaling in 4K molto convincente.

"La nuova implementazione del PSSR, almeno per come appare in Resident Evil Requiem, dà finalmente la sensazione che l'upscaling tramite machine learning su PS5 Pro sia arrivato dove dovrebbe essere", afferma Digital Foundry. "L'immagine risulta nitida, stabile e convincente in 4K, pur partendo da circa un quarto dei pixel nativi. La qualità è competitiva con le soluzioni disponibili su PC e rappresenta un miglioramento enorme rispetto alle precedenti versioni del PSSR."