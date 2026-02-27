Entra nel vivo del gioco con le cuffie da gaming Corsair che vengono messe in offerta su Amazon: leggere e con Dolby Atmos

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sulle cuffie da gaming Corsair HS80 che vengono messe in offerta con uno sconto attivo del 28% per un costo totale e finale d'acquisto di 108,08€. Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Le Corsair HS80 sono cuffie da gaming progettate per offrire prestazioni audio di alto livello e massimo comfort anche durante le sessioni più lunghe. Grazie alla tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS ultraveloce, garantiscono una latenza estremamente ridotta e un audio stabile e di qualità, permettendoti di percepire in tempo reale ogni sparo, passo o grido sul campo di battaglia.
Ulteriori dettagli
L'audio immersivo Dolby Atmos ti colloca al centro della scena sonora con una precisione tridimensionale avanzata. Questo significa maggiore consapevolezza spaziale e reazioni più rapide e accurate, un vantaggio decisivo nei titoli competitivi. Le cuffie sono dotate di driver audio personalizzati in neodimio ad alta densità da 50 mm, capaci di riprodurre fedelmente ogni dettaglio sonoro, dal più flebile bisbiglio fino alle esplosioni più potenti.
Il microfono broadcast omnidirezionale assicura una trasmissione vocale chiara e naturale, ideale per comunicare con il team. Include inoltre un pratico interruttore con indicatore LED integrato per la funzione di mute. Il comfort è garantito dai padiglioni in morbida memory foam traspirante.