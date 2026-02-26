La smart TV Hisense è in offerta su Amazon (quasi al minimo storico): 50", 4K, Alexa integrata e Game Mode Plus

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante sulla smart TV Hisense da 50" che viene messa in offerta con uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale d'acquisto di 359€, 10€ in più rispetto al minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Grazie alla tecnologia QLED e alla risoluzione 4K (3840x2160), questo pannello garantisce immagini nitide, colori intensi e un'elevata luminosità grazie al sistema QLED Display +Brightness. Il formato 16:9 e la frequenza di aggiornamento a 60 Hz la rendono ideale per film, serie TV, eventi sportivi e gaming.
Ulteriori dettagli
Il design senza cornice valorizza ogni ambiente, offrendo uno stile moderno ed elegante. Tra le funzioni speciali spiccano l'assistenza vocale multipla, i controlli parentali e la modalità di gioco, pensata per ottimizzare la reattività durante le sessioni gaming. La piattaforma Smart TV VIDAA U8 mette a disposizione oltre 1000 app, garantendo accesso immediato ai principali servizi di streaming.
L'audio è potenziato dalla tecnologia Dolby Atmos, che crea un suono più immersivo e coinvolgente, con la comodità della connettività Bluetooth. Sul fronte connessioni, la TV supporta Wi-Fi, Ethernet, HDMI e USB, oltre ad AirPlay 2 e Android Screen Sharing per condividere facilmente contenuti da smartphone e tablet. Presente anche l'integrazione con Alexa.