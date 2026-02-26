God of War: Sons of Sparta, la modalità cooperativa Fossa delle Agonie è ora disponibile da subito

Santa Monica ha deciso di aggiornare God of War: Sons of Sparta, il nuovo action platform in 2D basato sulla celebre serie, consentendo di utilizzare la modalità cooperativa multiplayer, chiamata Fossa delle Agonie, fin da subito attraverso un "trucco" ufficiale.
Normalmente, la Fossa è un'attività di endgame che diventa disponibile dopo aver concluso la storia una prima volta, ma adesso è stato inserito un modo per renderla disponibile da subito, sebbene rappresenti una sfida che potrebbe essere meglio affrontare una volta accumulata un po' di esperienza.
Per attivare la modalità da subito è possibile eseguire la sequenza riportata qui sotto nella schermata del menù:
- su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, L1, R1, touch pad
Si tratta chiaramente di una citazione del celebre Konami Code, che in questo caso fa spuntare la nuova opzione direttamente nel menù di gioco, consentendo di utilizzare la modalità cooperativa quando si vuole.
Multiplayer cooperativo vecchia scuola
La Fossa può essere giocata anche in solitaria nei panni di Kratos, ma il team di Mega Cat Studios ha studiato la modalità in questione per essere giocata anche in cooperativa per due giocatori, esclusivamente in locale e offline, in maniera alquanto classica.
A dire il vero, la mancanza di una modalità cooperativa disponibile immediatamente era stata piuttosto criticata da alcuni giocatori, che vedevano questo come un gioco ideale da affrontare in tale modalità, e forse questo aggiornamento arriva un po' come correzione in corsa.
Ogni sfida all'interno della Fossa inizia scegliendo una "Agonia" iniziale, ovvero un modificatore di difficoltà globale che conferisce varietà a ogni tentativo e influisce sul modo di giocare, consentendo di ottenere poi varie ricompense.
Purtroppo, abbiamo visto che God of War Sons of Sparta ha la media voti più bassa della serie, ma gli appassionati possono comunque trovare consolazione nel fatto che God of War Trilogy Remake è stato annunciato durante il recente State of Play.