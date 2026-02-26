2

Instagram avviserà i genitori se i propri figli effettueranno, ripetutamente, delle ricerche inerenti a suicidio e autolesionismo

Instagram notificherà i genitori se un adolescente cerca ripetutamente contenuti su suicidio o autolesionismo, inizialmente in quattro Paesi e solo con supervisione attiva.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/02/2026
Instagram

Instagram introdurrà a partire dalla prossima settimana un nuovo sistema di notifiche pensato per rafforzare la sicurezza degli adolescenti online. La piattaforma invierà un avviso ai genitori quando uno dei loro figli "cerca ripetutamente, in un breve periodo di tempo, termini chiaramente associati a suicidio o autolesionismo".

La funzione sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia e in Canada, ma soltanto per gli account Teen che hanno attivato la supervisione parentale su base volontaria (opt-in). L'azienda prevede di estendere la funzionalità ad altre regioni nel corso dell'anno.

La posizione di Meta in merito alle ricerche inerenti al suicidio su Instagram

Secondo quanto dichiarato da Meta, la maggior parte degli adolescenti non effettua ricerche relative a suicidio o autolesionismo. Quando ciò accade, la politica attuale della piattaforma è bloccare questi contenuti e reindirizzare l'utente verso risorse di supporto e numeri di assistenza.

Il nuovo sistema di alert non sostituisce queste misure, ma aggiunge un ulteriore livello di prevenzione, coinvolgendo direttamente i genitori qualora venga rilevato un comportamento ripetuto e potenzialmente preoccupante.

Le notifiche verranno inviate tramite email, SMS o WhatsApp, a seconda delle informazioni di contatto fornite, e saranno accompagnate da avvisi in-app. Oltre alla segnalazione, i genitori riceveranno anche indicazioni e risorse opzionali su come affrontare conversazioni delicate con i propri figli.

Meta vuole supportare questa funzione di Instagram per bloccare i tentativi di suicidio anche in futuro

Meta ha sottolineato di voler evitare un uso eccessivo delle notifiche, per non ridurne l'efficacia nel tempo. L'obiettivo dichiarato è trovare un equilibrio tra protezione e rispetto della privacy, attivando l'alert solo in caso di ricerche ripetute in un breve arco temporale.

Fonte: TheVerge
Parallelamente, l'azienda ha annunciato che entro la fine dell'anno introdurrà un sistema simile anche per i propri chatbot basati su intelligenza artificiale. In questo modo, Meta punta a estendere le misure di sicurezza anche alle interazioni con strumenti IA, ampliando il controllo parentale su diversi ambienti digitali.

#Tecnologia
