Instagram punta tutto sui Reels con un redesign radicale e introduce la scheda personalizzabile "Your feeds"

Instagram testa un redesign che apre direttamente sui Reels con feed video infinito. Meta introdurrebbe però "Your feeds". Scopriamo insieme i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   22/02/2026
Instagram

La trasformazione di Instagram in una piattaforma sempre più orientata ai video verticali sembra pronta a compiere un nuovo passo decisivo. Dopo l'annuncio di Meta nel settembre 2025 riguardo ai test di un'esperienza "Reels-first", emergono ora nuovi dettagli su un redesign che potrebbe cambiare radicalmente l'uso quotidiano dell'app.

Attualmente, Instagram si apre mostrando le Stories nella parte superiore e un feed misto composto da post fotografici e Reels, provenienti sia dagli account seguiti sia da contenuti suggeriti dall'algoritmo. Questo approccio è già molto distante dalla visione cronologica originale della piattaforma.

Instagram si avvicina di più a TikTok?

Con il nuovo aggiornamento in fase di sviluppo l'app si aprirebbe direttamente su un flusso infinito di Reels, mettendo i video al centro dell'esperienza.Le informazioni provengono dal leaker @howfxr su X, che ha condiviso screenshot e registrazioni attribuite a @ParthChandel50.

Instagram vuole sostituire la sezione "Seguiti" con "Amici": al via il test sulla piattaforma Instagram vuole sostituire la sezione Seguiti con Amici: al via il test sulla piattaforma

Nella versione mostrata, la schermata principale include Stories fissate in alto, ma il contenuto predominante è un feed verticale a scorrimento continuo di Reels. Restano accessibili le sezioni dedicate ai messaggi, alla ricerca/esplora e al profilo personale, ma compare anche una nuova scheda denominata "Your feeds".

IL compromesso di Instagram?

Questa nuova sezione rappresenta il compromesso più interessante per gli utenti meno entusiasti della svolta video. "Your feeds" consentirebbe infatti di personalizzare la visualizzazione dei contenuti scegliendo tra diverse modalità: feed con soli account seguiti, contenuti degli "amici" (utenti seguiti reciprocamente), visualizzazione "Latest" in ordine cronologico, post salvati, preferiti, suggeriti e persino un'opzione "Posts only" che esclude completamente i Reels mostrando solo i post tradizionali.

Fonte: 9to5Google
Inoltre, tutte queste opzioni potrebbero essere riordinate secondo le preferenze personali. Una soluzione simile non sarebbe una novità assoluta nell'ecosistema Meta, dato che strumenti di personalizzazione analoghi sono già stati introdotti su Threads. Al momento non esiste una data ufficiale per il rilascio globale del redesign, rimaniamo in attesa di eventuali comunicazioni.

