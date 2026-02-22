Instagram punta tutto sui Reels con un redesign radicale e introduce la scheda personalizzabile "Your feeds"

La trasformazione di Instagram in una piattaforma sempre più orientata ai video verticali sembra pronta a compiere un nuovo passo decisivo. Dopo l'annuncio di Meta nel settembre 2025 riguardo ai test di un'esperienza "Reels-first", emergono ora nuovi dettagli su un redesign che potrebbe cambiare radicalmente l'uso quotidiano dell'app.

Attualmente, Instagram si apre mostrando le Stories nella parte superiore e un feed misto composto da post fotografici e Reels, provenienti sia dagli account seguiti sia da contenuti suggeriti dall'algoritmo. Questo approccio è già molto distante dalla visione cronologica originale della piattaforma.