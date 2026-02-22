I pattinatori georgiani hanno portato Mortal Kombat a Milano Cortina 2026, ma senza fatality

C'è stato spazio anche per i videogiochi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 . Più precisamente, per Mortal Kombat . In che senso, vi starete chiedendo ansiosi di saperne di più. Semplicemente, la coppia di pattinatori georgiani , Anastasiia Metelkina e Luka Berulava, ha eseguito una coreografia basata su Mortal Kombat, fortunatamente senza fatality, per la disciplina del pattinaggio artistico.

Una serie di successo

Sinceramente non sappiamo dirvi se l'esibizione fosse riuscita o meno, ma da videogiocatori come non apprezzarla a prescindere?

Va detto che la presenza di una coreografia simile alle Olimpiadi invernali è un forte segno della popolarità della serie, nonostante il calo degli ultimi anni, probabilmente dovuto alla saturazione delle uscite e a delle scelte non proprio oculatissime in fatto di DLC e microtransazioni. Insomma, stiamo sempre parlando di una delle serie di picchiaduro a incontri più vendute di sempre, con una fanbase vasta e radicata.

Mortal Kombat 1 è stato l'ultimo capitolo a essere arrivato sul mercato. Attualmente lo sviluppo è concluso, viste le vendite non proprio esaltanti, ma Netherrealms, lo studio di sviluppo, sta già lavorando al prossimo capitolo, di cui però non si sa ancora niente. Nel frattempo, se volete conoscere la storia della serie e giocare alcuni dei titoli originali, c'è la Mortal Kombat: Legacy Kollection disponibile, ormai mondata dai problemi avuti al lancio.