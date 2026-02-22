0

Google Pixel 10 è al suo minimo storico su Amazon: a queste cifre è il vero best buy da acquistare

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico il Google Pixel 10. Scopriamo insieme i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   22/02/2026
Google Pixel 10

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul Google Pixel 10 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 37% (-336€) per un costo finale d'acquisto di 563€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Specifichiamo che il modello a questa cifra è quello da 128GB che, per alcuni, potrebbero non essere abbastanza o potrebbe rappresentare un limite. Si tratta, comunque, di uno dei top di gamma più interessanti sulla piazza.

Ulteriori dettagli

Il dispositivo è dotato di un eccellente display da 6,3 pollici con risoluzione di 1080 x 2424 pixel e tecnologia LTPO OLED, che assicura colori vividi e neri profondi. La frequenza di aggiornamento a 120Hz rende l'esperienza fluida e reattiva. Dal punto di vista hardware, Pixel 10 integra il potente SoC Google Tensor G5, affiancato da 12GB di RAM, una combinazione che permette di gestire senza difficoltà multitasking, applicazioni pesanti e sessioni di gaming.

614Qf9Iukzl Ac Sl1500

L'autonomia è affidata a una batteria da 4970 mAh, un po' indietro rispetto ad altri esponenti della categoria ma comunque ben ottimizzata e permette di concludere le giornate serenamente. Ottime anche le capacità fotografiche: la fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f/1.7 consente di ottenere scatti dettagliati e luminosi, mentre la fotocamera frontale da 10 megapixel assicura selfie nitidi e ben definiti. Qui la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Google Pixel 10 è al suo minimo storico su Amazon: a queste cifre è il vero best buy da acquistare