Google Pixel 10 è al suo minimo storico su Amazon: a queste cifre è il vero best buy da acquistare

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul Google Pixel 10 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 37% (-336€) per un costo finale d'acquisto di 563€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Specifichiamo che il modello a questa cifra è quello da 128GB che, per alcuni, potrebbero non essere abbastanza o potrebbe rappresentare un limite. Si tratta, comunque, di uno dei top di gamma più interessanti sulla piazza.

Ulteriori dettagli

Il dispositivo è dotato di un eccellente display da 6,3 pollici con risoluzione di 1080 x 2424 pixel e tecnologia LTPO OLED, che assicura colori vividi e neri profondi. La frequenza di aggiornamento a 120Hz rende l'esperienza fluida e reattiva. Dal punto di vista hardware, Pixel 10 integra il potente SoC Google Tensor G5, affiancato da 12GB di RAM, una combinazione che permette di gestire senza difficoltà multitasking, applicazioni pesanti e sessioni di gaming.

L'autonomia è affidata a una batteria da 4970 mAh, un po' indietro rispetto ad altri esponenti della categoria ma comunque ben ottimizzata e permette di concludere le giornate serenamente. Ottime anche le capacità fotografiche: la fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f/1.7 consente di ottenere scatti dettagliati e luminosi, mentre la fotocamera frontale da 10 megapixel assicura selfie nitidi e ben definiti. Qui la nostra recensione.