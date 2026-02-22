Intel rinvia i Nova Lake-S al 2027: anche le CPU vittime della crisi e dei piani industriali rivisti

La serie Nova Lake-S rappresenta una delle lineup più attese per il segmento desktop di fascia alta. Le anticipazioni parlano di importanti miglioramenti architetturali, nuove configurazioni di core e l'introduzione di tile con cache bLLC, oltre a livelli di potenza particolarmente elevati .

Anche il mercato delle CPU desktop non è più immune ai ritardi . Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, la nuova generazione Nova Lake-S di Intel non debutterà prima del 2027 , segnando uno slittamento significativo rispetto alle attese iniziali. L'informazione arriva dal leaker Golden Pig Upgrade su Weibo, che indica come finestra probabile di lancio il CES 2027.

L'intero settore PC sta attraversando una fase complessa, caratterizzata da revisioni delle roadmap e da un contesto definito da alcuni osservatori come "product winter". Dopo i ritardi registrati nel comparto GPU, ora anche le CPU sembrano risentire di una riorganizzazione strategica da parte dei produttori .

Intel e AMD, anche le CPU sono in crisi: attese interminabili e rincari in tutta la filiera

Sulla carta, questi processori dovrebbero garantire incrementi superiori al 10% nelle prestazioni single-thread e fino al 60% in multi-thread , con l'obiettivo dichiarato di riconquistare la leadership nel gaming e nelle applicazioni ad alte prestazioni. Il rinvio, tuttavia, non sarebbe un caso isolato .

Le motivazioni alla base dei rinvii della nuova gamma di CPU Intel

Uno dei motivi principali dietro la decisione di Intel potrebbe essere l'elevatissima domanda nel settore enterprise, in particolare per la linea Xeon. L'azienda avrebbe infatti riscontrato problemi di capacità produttiva, preferendo destinare risorse al segmento data center e alle soluzioni legate all'intelligenza artificiale. In questo scenario, il mercato consumer potrebbe temporaneamente passare in secondo piano. Parallelamente, anche AMD avrebbe rivisto i propri piani.

Le CPU desktop Zen 6, nome in codice "Olympic Ridge", sarebbero ora previste per il 2027, con un ritardo stimato di circa due trimestri rispetto alle tempistiche precedenti. Questo allineamento temporale suggerisce che l'intero comparto stia adattando le proprie strategie a un contesto economico e produttivo più incerto. Va sottolineato che si tratta di rumor non confermati ufficialmente.