"Spencer non ha intenzione di ritirarsi a breve": la menzogna di Microsoft non è invecchiata benissimo

I comunicati ufficiali delle grandi multinazionali riguardanti i loro movimenti interni andrebbero sempre presi con le molle, basta avere un cervello funzionante per capirlo. Servono soprattutto per cercare di controllare certe narrazioni, tenendo a bada voci di corridoio e fughe di notizie, nel tentativo di reprimere l'emersione di fatti che potrebbero rivelarsi problematici.

Ad esempio, la scorsa estate Microsoft aveva dichiarato, per voce del capo delle comunicazioni della compagnia Frank Shaw, che Phil Spencer "non ha intenzione di ritirarsi a breve," in risposta a delle voci che lo volevano in procinto di abbandonare Microsoft Gaming. Era il 3 luglio 2025 e quell'affermazione è invecchiata davvero malissimo, dato che proprio nelle scorse ore Spencer ha annunciato il suo addio al ruolo di amministratore delegato di Microsoft Gaming, portandosi dietro anche la presidente di Xbox Sarah Bond.