Gaming Copilot è in arrivo su Xbox Series X e S, è un'IA che offre consigli e strategie in tempo reale

Microsoft ha confermato durante la GDC che Gaming Copilot, l'intelligenza artificiale pensata per assistere i giocatori in tempo reale, arriverà nel corso del 2026 su Xbox Series X e Series S.
L'assistente virtuale ha debuttato in versione beta lo scorso settembre su PC tramite Game Bar, mentre a ottobre è stato integrato nell'app Xbox per dispositivi mobile iOS e Android e per ROG Ally. All'appello mancava però un'integrazione diretta nelle console verdecrociate, un'assenza che sembra finalmente vicina a essere colmata.
Cosa può fare Gaming Copilot
L'annuncio è stato dato da Sonali Yadav, project manager del gruppo Xbox dedicato ai partner per l'AI nel gaming, durante un panel alla GDC.
"Sono entusiasta di annunciare che entro la fine dell'anno porteremo Gaming Copilot sulle console di attuale generazione" ha dichiarato Yadav, "e continueremo a integrarlo in sempre più servizi utilizzati dai giocatori".
Ma come funziona esattamente Gaming Copilot? La FAQ ufficiale di Microsoft spiega che l'IA può essere utilizzata tramite comandi vocali, ad esempio per chiedere quali materiali servono a creare un determinato oggetto, oppure per ricevere consigli su quali giochi acquistare o provare tramite Game Pass. In questi casi l'assistente prende in considerazione diversi fattori, come accoglienza della critica, data di uscita e genere, e li confronta con la libreria dell'utente per offrire suggerimenti il più possibile accurati.