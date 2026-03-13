Gaming Copilot è in arrivo su Xbox Series X e S, è un'IA che offre consigli e strategie in tempo reale

Microsoft ha confermato durante la GDC che Gaming Copilot, l'intelligenza artificiale pensata per assistere i giocatori in tempo reale, arriverà nel corso del 2026 su Xbox Series X e Series S.

L'assistente virtuale ha debuttato in versione beta lo scorso settembre su PC tramite Game Bar, mentre a ottobre è stato integrato nell'app Xbox per dispositivi mobile iOS e Android e per ROG Ally. All'appello mancava però un'integrazione diretta nelle console verdecrociate, un'assenza che sembra finalmente vicina a essere colmata.