Festa delle Offerte di Primavera: le cuffie da gaming Razer sono scontatissime, acquistale (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il prezzo delle cuffie da gaming targate Razer.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   13/03/2026
Cuffie da gaming RAZER

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sulle cuffie da gaming Razer BlackShark V2 che vengono messe in offerta con uno sconto attivo del 35% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 97€, cinque euro in più rispetto al minimo storico. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Le Razer BlackShark V2 sono cuffie da gaming progettate per offrire prestazioni elevate, comfort prolungato e una qualità audio di livello professionale. Uno dei punti di forza è il design ultra leggero da soli 280 grammi, studiato per ridurre la pressione sulla testa anche durante lunghe sessioni di gioco.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Le cuffie sono dotate del microfono pieghevole Razer HyperClear a banda super larga. Grazie alla sua ampia gamma di frequenze, ogni comunicazione con i compagni di squadra risulta più naturale, nitida e ricca di dettagli. Dal punto di vista audio, le BlackShark V2 utilizzano driver Razer TriForce in titanio da 50 mm.

61Xub9Ghdl Ac Sl1500

La connessione Razer HyperSpeed Wireless a 2,4 GHz garantisce una trasmissione stabile e a bassa latenza, fondamentale per il gaming competitivo. Inoltre, gli auricolari con cuscinetti in memory foam offrono un eccellente isolamento acustico. Infine, la batteria assicura fino a 70 ore di autonomia con ricarica USB-C.

